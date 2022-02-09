AKP’de istifalar sürüyor! Gelecek Partisi’ne geçti, rozetini Davutoğlu taktı
AKP Bartın Belediyesi Meclis Üyesi Onur Özkaya, Gelecek Partisi’ne katıldı. Rozeti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından takılan Özkaya, Genel Merkez Gençlik Politikaları Teşkilat Başkan Yardımcılığı’na atandı.
AKP’den istifalar sürüyor. Son olarak AKP Bartın Belediyesi Meclis Üyesi Onur Özkaya, partisinden istifa ederek Gelecek Partisi'ne katıldı.
Özkaya’ya rozetini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu taktı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Gözel'in yardımcılığına getirilen Özkaya'nın rozet töreninde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel de hazır bulundu.