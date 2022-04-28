AKP’den İBB ve ‘sicil kaydı’ açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, terörle ilişkisi olduğu ileri sürülen Şafak D.'nin gözaltına alınması hakkında yaptığı açıklamada, sicil kaydının tek başına teröre karşı bir önlem olmadığını belirterek, "Bugün İstanbul'da yapılan bu yanlışı hiç bir belediyemizin yapmamasını, her kurumun çok hassas davranmasını, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir daha görmüş olduk. Ama ne olursa olsun bildiğimi okurum tarzı yaklaşımlar doğru yaklaşımlar olmaz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partililerle birlikte Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ardından İskele Meydanı’nda partisinin Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Turan, iftarın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Şafak D. isimli kadının terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Güvenliğe ve kardeşliğe ilişkin konularda ihmal etmeyi asla kabul edemeyeceklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

* Bakınız bugün bir belediyenin sosyal hizmetler çalışanı, PKK bağı ile beraber yakalandı, gösterildi. Hani ‘yok’ diyorlardı, hani ‘olmaz’ diyorlardı. Ama gördük ki dedikleri gibi sicil kaydı tek başına teröre karşı bir önlem değil.

* Mahkeme karar verecek, Yargıtay’a gidecek, kesinleşecek ondan sonra sicil kaydı olabilecek. O yüzden güvenlik tedbirleri ilgili kurumların araştırmaları bambaşka bir önem atfediyormuş.

* Bugün İstanbul’da yapılan bu yanlışı hiç bir belediyemizin yapmamasını, her kurumun çok hassas davranmasını, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir daha görmüş olduk. Ama ne olursa olsun bildiğimi okurum tarzı yaklaşımlar doğru yaklaşımlar olmaz. DHA

İlginizi Çekebilir İBB'den Şafak D. açıklaması