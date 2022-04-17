AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nde de ekmek kuponu uygulaması başladı

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İstanbul'da AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin de ekmekte indirim kuponu uygulaması gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Hakan KAYA

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AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ekmekte indirim kuponu uygulaması, İstanbul’a da sıçradı. AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin de benzer bir uygulama yaptığı ortaya çıktı. CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı sosyal yardım kuponunda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın isminin olduğu ve ekmek görsellerinin yanında 1 adet yazdığı görüldü.

“AK PARTİ VATANDAŞI BİR EKMEK KUPONUNA MUHTAÇ ETMİŞ DURUMDA”

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Çelik, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin sebebi mevcut siyasi iktidar ve mevcut cumhurbaşkanlığı sistemi. Mevcut siyasi iktidar da Ak Partili. Ak Parti vatandaşı bir ekmek kuponuna muhtaç etmiş durumda.

Ak Partili Bahçelievler Belediyesi Başkanı da kendi ismini büyük puntolarla kupona yazarak, sanki bir lütufmuş gibi o kuponu vatandaşlara dağıtıyor. Biz sosyal yardım yapılmasına karşı değiliz. Mutlaka bu zor zamanlarda belediyeler, yerel yönetimler sosyal yardım yapmalı. Fakat bunu bir felsefeyle yapmalı. Yani bir elin verdiğini, öbür elin görmeyecek şekilde yapmalı. Burada tamamen bir promosyon belediyeciliği, reklam belediyeciliği yapılıyor. ” dedi.

“CUMHURİYET TARİHİ NE YAZIK Kİ BÖYLE BİR SÜREÇ GÖRMEDİ”

Ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumu içler acısı olarak değerlendiren Çelik, “Burada sorgulanması gereken temel konu şu; vatandaşın bir kuru ekmeğe muhtaç edilmesini, sanki yerel yönetimler, belediye çalışmasıymış gibi lanse edilmesi gerçekten çok rahatsız edici. Bu anlayıştan bir an önce ülkenin kurtulması gerekiyor.

Belediyenin bütçesi vatandaşın vergisiyle oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşın vergisiyle kendi reklamını yapıyor. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde bugün ekonomik olarak en problemli, en vahim durumdayız. Cumhuriyet tarihi ne yazık ki böyle bir süreç görmedi. İnsanlar bir kuru ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Her gün esnaf ziyareti yapıyorum. Bir karpuzu 4-5 parçaya bölerek satanlar var. Kuruyemiş dükkanlarındaki buzdolaplarının neredeyse tamamı elektrik faturaları yüzünden fişi çekilmiş durumda. Kasap dükkanlarında vatandaşlar et alamıyor. 10-20 liralık kıyma isteyen insanlar var. Durum içler acısı” şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE GAZİANTEP’TE UYGULANMIŞTI

Daha önce de AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında imzalanan protokolle vatandaşlar için ekmekte 1 liralık indirim kuponları hazırlanmıştı.

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