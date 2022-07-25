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AKP’li Başkan Şahin Yılancı hayatını kaybetti

Giresun'un AKP Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

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AKP’li Başkan Şahin Yılancı hayatını kaybetti

52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul’da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Yılancı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti.

ÜÇ DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANIYDI

Şebinkarahisar Belediyesi'nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK'den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı. İHA

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