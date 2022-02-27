AKP’li başkan yardımcısı Valilik özel kalem müdürü oldu

Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediyesi Meclis Üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, istisnai kadroyla Elazığ Valiliği'ne özel kalem müdürü olarak atandığı iddia edilmişti. AKP'li Somyürek'in göreve başladığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediyesi meclis üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, tüm tepkilere rağmen AKP’li Mazgirt ilçe belediyesine muhasebe büro elemanı olarak işe alınmıştı. AKP’li belediyeden geçici görevlendirmeyle DSİ’ye geçen Somyürek’in istisnai kadroyla Elazığ Valiliği özel kalem müdürlüğüne atandığı ileri sürülmüştü.

Elazığ İl Özel İdaresi yetkilisi, AKP'li Somyürek'in Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünden göreve başladığını söyledi. CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran bu görevlendirmeyle referans olan siyasilerin ve bu duruma ses çıkarmayan idarecilerin milyonlarca gencin vebalini aldıklarını kaydetti.

“ARKASINDA AKP VAR DİYE BİR KİŞİYİ MEMUR YAPMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORLAR”

AKP iktidarıyla beraber torpilin, adam kayırmanın, liyakatsizliğin en üst seviyelere çıktığını belirten CHP Elazığ il başkanı Çağlar Coşkun Duran, “AKP'li belediyelerde idarecilerin yapmış olduğu adam kayırma maalesef devleti idare eden ve mülki amirlikler yapan kişilere de sirayet etmiştir. Bunun en son örneği ise AKP'li bir ismin çeşitli yollarla devlet memuru yapmak için oynanan oyunlardır.

Daha önce Tunceli'de AKP'nin meclis üyesi ve il yöneticiliğini yapan bu şahıs siyasi baskılar sonucunda Mazgirt Belediyesine büro elemanı olarak görevlendirilmiş ve iddiaya göre 13 bin TL gibi bir maaşla çalıştırılmıştır. Daha sonra ise DSİ'de görevlendirilmiş buda yetmemiş olacak ki sonrasında ise Elazığ Valiliğinde özel kalem müdürü olarak kentimize gönderilmiştir. Bu görevlendirmenin yapıldığına dair haberimizin olması sonrasında gerek siyasilere gerekse ilin mülki amirine bu görevlendirmenin liyakata uygun olmadığını ve bu durumun kamu kurumlarını zan altında bırakacağına dair uyarılarımızı yapmıştı. Ancak uyarılarımıza rağmen gördük.

İdarecilere yapmış olduğumuz çağrılar sonuç vermemiş. AKP'li şahıs geçtiğimiz haftalarda Elazığ Valiliğinde göreve başlatılmış ve kendisine bir oda tahsis edilerek orada oturtulduğu bilgisini aldık. Bu liyakatsiz atamanın şehrimizde büyük bir rahatsızlık yaratmasına rağmen gerek AKP'li vekillerden gerekse ilin valisinden bir açıklama yapılmaması da ayrı bir sorumsuzluktur. Tüm idareciler, sırf arkasında AKP var diye hiçbir liyakat gözetilmeden bir kişiyi memur yapmak için mücadele veriyorlar yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

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