AKP’li başkana, gazetecileri tehdit etmekten komik ceza

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Bektaş, yerel bir televizyonda katıldığı programda hakkında haber yapan gazetecilere "Sokakta rahat gezemeyecekler" diyerek tehdit ettiği için 3 gazeteci tarafından şikayet edilmişti. Mahkeme, Başkan Bektaş'a tehdit suçundan 69 gün hapis cezası verdi, ceza paraya çevrildi.

İsmail AKDUMAN

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Zonguldak Kozlu ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ali Bektaş, yaklaşık 2 yıl önce yerel bir televizyonda canlı yayınlanan bir programda kendisi hakkında olumsuz haber yapan bazı yerel medya mensuplarını hakkında, “Adalet gereğini yapmasa da ben yapacağım. Herkese gereğini yapacağım.

Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocuğuma, onuruma, şerefime dokunan insanın onuruna, şerefine dokunurum. Tehdit ediyorum. Eğer öyle algılıyorlarsa” diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından kente gazetecilik yapan Alev Uzunbaş, Ergin Özkul ve Seyfi Boyraz başkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

69 GÜN HAPİS CEZASI

Gazetecilerin şikayeti üzerine olay hakkında inceleme yapan Cumhuriyet savcılığı, 14 ay sonra Başkan Bektaş hakkında gazetecileri tehdit ettiği için Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesine dava açtı. Yapılan yargılama sonunca mahkeme AKP’li Başkan Ali Bektaş’a tehdit suçundan 69 gün hapis cezası verdi. Ardından da bu cezayı günlüğü 20 liradan toplam bin 380 lira para cezasına çevirip 4 taksitte ödemesine karar verdi. Mahkeme, Bektaş’a adli sicil kaydında görülen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kapsamındaki ilamın yasal ve gereği için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulacağını belirtti. Gazeteciler ise mahkemenin verdiği cezayı komik olarak değerlendirirdi.

“HİÇ VERMESE DE OLURDU”

Başkan Ali Bektaş’a verilen hapis cezasını değerlendiren gazeteci Alev Uzunbaş, davanın yaklaşık 14 ay sonra açıldığını vurgulayarak, “Mahkeme, neredeyse ceza vermeyecekti. Bin 380 lira para cezası mı olur? Bu ödül gibi bir ceza oldu. Fıkra gibi” dedi. Gazeteci Ergin Özkul da “Gazetecilerin tehdit edilmesi bu kadar ucuz olmamalı. Biz sadece haber yaptık. Ama Ali Bektaş bizi hedef göstererek canlı yayında tehdit etti. Hukuksuzluklar karşında verdiğimiz mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” diye konuştu. 3 gazeteci verilen cezanın az olduğunu vurgulayarak tazminat davası açacaklarını dile getirdi.

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