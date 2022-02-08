AKP’li başkanın kendini tanıtma bütçesi afet yardımını 4’e katladı

Isparta’nın AKP’li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendisini tanıtmak için 4.5 milyon, misafirlerini ağırlamak için 2 milyon, doğal afetler için ise 1 milyon lira bütçe ayırdı.

Deniz AYHAN

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Isparta, dört günü aşan elektrik kesintileriyle afet bölgesine dönerken, AKP'li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bütçe hesabı şaşırttı. AKP'li Belediye bu yıl, 600 haber servis edip, 15 video yayınlayacak, gazete ve internet sitelerine reklam verecek, broşür, dergi, kitap bastıracak. Faaliyetlerin tanıtımı için afiş, billboard, megalight yaptırılacak. Bu tanıtımlar için 4 milyon 560 bin lira harcanacak. Belediye, ‘Isparta halkının can ve mal güvenliğini korumak' amacıyla ‘Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk müdahale' için ise 1 milyon TL ayırdı.

PROTOKOLE DE 2 MİLYON

Raporda 2022 yılında “Başkanlık Makamınca gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, faaliyetlerini gerçekleştirmek için ayrılan bütçe de 2 milyon TL oldu. “2 gün sıkıntı yaşarız ama 1 yıl kuraklık olmadan hayatımıza bakarız” açıklaması yapan Başkan, kar temizleme çalışmalarının yetersizliği nedeniyle büyük tepki aldı.