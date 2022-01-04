AKP’li başkanvekilinden ulaşım itirafı: Belediye her ay 500-600 bin TL zararda

Elazığ Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında belediyeye ait ulaşım araçlarında ulaşıma zam yapılması önerisi CHP’de tepkiye neden oldu. Ulaşıma zam yapılmasını savunan belediye başkanvekili AKP’li Aydın Kara, ‘Belediye ulaşımda her ay 500-600 bin TL zarar ediyor’ derken CHP’li meclis üyesi Murat Akkoç, ise ‘Belediyenin zarar etmesinin sorumlusu vatandaş değildir bu zararlar her zaman vatandaştan mı çıkacak?" diyerek AKP’lilere tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı belediye başkanvekili AKP'li Aydın Kara başkanlığında toplandı. Mecliste, Elazığ Şoförler Odası Başkanlığının belediyeye ait toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretlerine zam yapılması önerisi görüşüldü.

“ULAŞIMDA 500-600 BİN TL ZARAR EDİYORUZ”

Ulaşımda belediyenin çok büyük zarar ettiğini belirten Elazığ Belediyesi başkanvekili AKP'li Aydın Kara, “Ulaşımda çok ciddi bir şekilde zarar ediyoruz 2 yıldır bu şekilde devam ediyor. EBUAŞ her ay 500-600 bin TL ulaşımda zarar ediyoruz. Şuanda ki zararı tahmin edemiyorum Bizimde zarar etme gibi bir durumumuz olamaz. Halk ekmekte biz maliyetine satış yapıyoruz. Biz elbette vatandaşımızın yanındayız bedava taşıyacak halimiz yok. Her ay 500-600 bin TL zarar ediyoruz bu bahsettiğim rakam bir yıl önceye ait” dedi.

“BELEDİYENİN ZARAR ETMESİNİN SORUMLUSU VATANDAŞ DEĞİL”

Belediyenin ulaşımda yaşadığı zararı vatandaştan çıkartılmaması gerektiğini belirten CHP'li meclis üyesi Murat Akkoç şu ifadeleri kullandı:

* Şoförler odası özel otobüs ve minibüslerinde kendi tarifelerini belirleyebilir ama biz belediyemize ait ulaşım araçlarında kamu yararını gözeterek bu zammı yapmayabiliriz. Örnek vermek gerekirse normalde fırınlarda bir ekmeği 2 buçuk lira ile 3 lira arasında vatandaşa verilirken biz kamu yararını gözeterek açmayı planlandığımız halk ekmek fabrikasında vatandaşlarımıza 1 lira 25 kuruştan ekmeği vereceğiz. Demek ki bu zammın takdiri Şoförler odasında değil belediye olarak bizim elimizde.

* Belediye olarak onlar özel otobüslerine zam yaptılar diye bizde belediyeye ait otobüslerde ulaşıma zam yapmak zorunda değiliz. Onlar özel sektör olarak daha fazla kar amacı güdebilir yada giderlerinde artış olmuştur ulaşımda zam yapma yoluna gitmiş olabilirler. Ancak son zamlardan dolayı vatandaşın otobüse dahi para verecek gücü kalmadı. Eğer zarar kâr durumlarıyla hareket edeceksek halk ekmek fabrikasını neden açıyoruz? Orada da büyük bir fiyat farkı var açmayalım o zaman.

* Ulaşımda da 25 kuruş kazanmayalım belediyemizin bütçesinden gitsin bu vatandaşa çok mu? Devletle vatandaş karşı karşıyaymış gibi konuşuyorsunuz. Belediyenin zarar etmesinin sorumlusu vatandaş değil kaldı ki vatandaş da zararda. Belediye olarak bu konuda vatandaştan taraf olun. Ekmek ve ulaşımdan bahsediyoruz bunlar bir insanın en temel hakkı.

* Kaldı ki bu konuda devlette belediye de zarar görecekse görsün. Bu belediye her konuda kârdadır da bir bu ulaşım konusunda mı zararda? Zarar eden EBUAŞ'a sermaye aktarıyorsunuz ulaşıma gelince mi bu zararı düşünüyorsunuz? Bahsettiğiniz rakamlar çok büyük rakamlar değil. Bu zararlar her zaman vatandaştan mı çıkartacaksınız?

ZAM KABUL EDİLDİ

Yapılan görüşmelerin ardından belediyenin halk otobüslerinde tam 3 lira, öğrenci ise 2 lira 25 kuruş olması kararı oy çokluğuyla meclisten geçti.

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