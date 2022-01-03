AKP’li belediye faize çalışıyor

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi belli oldu. AKP’li belediyenin geçen yıl 2.6 milyar TL olan bütçesi yeni yılda büyük bir artışla 4.5 milyar liraya çıktı. Belediyenin 2022 yılı gider planlamasında personel gideri 229 milyon TL olurken, faiz gideri ise 210 milyon TL olarak planlandı. AKP’li belediyenin son 5 yıldaki faiz gideri yaklaşık 1 milyar TL’yi bulacak.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi belli oldu. Belediyenin performans programından alınan bilgiye göre Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl 2.6 milyar TL olan bütçesi yeni yılda büyük bir artışla 4.5 milyar liraya çıktı. Bütçede en fazla payı 1 milyar 42 milyon lirayla gayrimenkul sermaye üretim giderleri alırken, 942 milyon liralık hizmet alımı da öngörüldü.

İŞTE GİDER KALEMLERİ

Belediyenin mamul mal alımı 99 milyon liradan, 258 milyon liraya ve personel gideri 207 milyon liradan, 229 milyon liraya çıkarken, sosyal yardımlar çerçevesinde hane halkına yapılan transfer tutarı ise 149 milyon lira olarak planlandı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ise bu yıl belediye bütçesinden 19 milyon liralık gider ayrıldı.

SON 5 YILDA FAİZ GİDERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Son yıllarda borcundan dolayı bütçeden faize önemli ölçüde pay ayırmak durumunda kalan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi yeni yılda yaklaşık olarak personel gideri kadar bütçeyi faiz harcamasında kullanacak. 2018'de 140 milyon TL, 2019'da 165 milyon TL, 2020'de 180 milyon TL ve 2021'de 260 milyon TL'lik faiz gideri olan AKP'li belediyenin faize ödeyeceği para bu yıl 210 milyon TL'yi aşacak ve böylece son 5 yıldaki faiz gideri yaklaşık 1 milyar lirayı bulacak.

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