Belediye halk ekmek fiyatlarını indirdi

Konya'da AKP’li Karatay Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası ekmeğin fiyatını 2,35’ten 2 TL’ye indirdiğini duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Konya’da AKP'li Karatay Belediyesi’ne ait Halk Ekmek Fabrikası, temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 2 lira 35 kuruştan satılan ekmek fiyatını 2 TL'ye düşürme kararı aldığını açıkladı.

AKP'li Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da söz konusu açıklamayı sosyal medya hesaplarından duyarak, alınan kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

EKONOMİK DARLIĞI ATLATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kılca, “Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız bu ekonomik darlığı daha az hissederek atlatmak adına bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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