AKP’li belediye Japonya’dan borçlanarak Taliban’a yardım gönderiyor

Japonya’dan 3 milyar 500 milyon Yen (Yaklaşık 41 milyon 600 bin TL) borçlanma kararı alan AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İHH üzerinden Taliban yönetimindeki Afganistan’a 600 bin TL yardım gönderilmesini kararlaştırdı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye savaşından sonra nüfusu hızla artan Şanlıurfa'nın toplu taşıma sorununun çözümü için İlbank A.Ş. ile yapılan çalışma sonucunda, ek kaynak aranmasına gidildi.

Bu kapsamda JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) sağladığı ilk 7 yıl ödemesiz, 25 yıl boyunca 0.95 faizle ödemesi olacak olan 3 milyar 500 milyon Japon Yeni'nin alınması için protokol imzalamak şartıyla Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e yetki verilmesi yolunda görüş birliğine varıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen bu karar, muhalefetin itirazlarına rağmen AKP oylarıyla kabul edildi.

JAPONYA'DAN KREDİ AL, TALİBAN'A BAĞIŞLA

Meclis toplantısında, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şanlıurfa Şubesi'nin Afganistan'a 180 bin TL ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulmasıyla ilgili istemi de görüşüldü. Bu konuda da Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na yetki verilmesiyle ilgili teklif kabul edildi.

Karara göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na İHH üzerinden Afganistan'a vermek üzere 600 Bin TL'ye kadar maddi yardımda bulunması AKP oylarıyla kararlaştırıldı.

Muhalefete mensup meclis üyeleri bu karara, “Japonya'dan yüksek faizle kredi alıp, Taliban'a yardım olarak göndermek mantık işi değil” diyerek şerh koydurdu.

TAŞINMAZLAR DİYANET'E

Meclis toplantısında, Akabe Kavşağı Köprü Yapım işi ile Abide Kavşağı İlave Köprü yapım işi ve Bilim Merkezi yapım işi projelerinin hayata geçirilmesi konusunda Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e toplam 211 milyon 140 bin TL tutarında finansmanın temini için İLBANK A.Ş ile protokol ve sözleşme yapılması yetkisi verildi.

Görüşmelerde, Haliliye İlçesi'ne bağlı Dağeteği Mahallesi'nde bulunan 3 bin 951 metrekarelik taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bedelsiz devredilmesinin istenmesine ilişkin karar da AKP'li üyelerin oylarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu arsaya, Haliliye İlçe Müftülüğü bünyesinde cami ve müştemilat yapacağı açıklandı.

İlginizi Çekebilir Tepki çeken projede AKP'li başkan geri adım attı...