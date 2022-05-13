AKP’li belediyeden 5 günde 11.7 milyonluk ihale aldı

AKP’li Şile Belediyesi’nin kültürel etkinlikler ve reklam işleri için 5 gün arayla düzenlediği iki ihaleyi de aynı şirket kazandı. Belediyeden 5 günde toplam 11.7 milyonluk ihale alan Elvan Reklam, yıllardır AKP’li belediyelerin milyonlarca liralık reklam ve organizasyon ihalelerinin abonesi.

Özlem GÜVEMLİ

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Şile Belediyesi 18 Şubat 2022 günü dijital reklam, matbaa, promosyon ve ajans ürün hizmeti ihalesine çıktı. İhaleyi tek teklifin sahibi Elvan Reklam Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 5 milyon 854 bin 750 TL'lik bedel ile kazandı.

Belediyenin aynı iş için 2021 yılında açtığı ihaleyi 3.5 milyon liraya yine Elvan Reklam almıştı.

KÜLTÜREL ETKİNLİK ORGANİZASYONLARINI DA AYNI ŞİRKET YAPACAK

Şile Belediyesi, bu ihaleden 5 gün sonra 23 Şubat 2022'de de bir yıl boyunca düzenlenecek tiyatro gösterimleri, yaz festivali konserleri, fotoğraf yarışması, yerel ürünler şenliği gibi kültürel etkinlik organizasyonları için ihale düzenledi.

Bu ihaleyi de 5 milyon 865 bin liralık en düşük teklifin sahibi Elvan Reklam Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Şile Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı kültürel etkinlik hizmetleri ihalesini de 1 milyon 980 bin TL'ye aynı şirket kazanmıştı.

“FERRARİ SATIN ALDIM”

5 günde Şile Belediyesi'nden toplam 11 milyon 719 bin 750 TL'lik ihale alan Elvan Reklam'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım aynı zamanda yapımcılık da yapıyor.

Yıldırım, bir magazin sitesine verdiği röportajda, “Denizi çok seviyorum bu yüzden bir tekne satın aldım. Tekne de vakit geçiriyorum dostlarımla, Adalar'a gidiyoruz. Sonra da bir Ferrari satın aldım. Aslında bunca yıl yapmak isteyip de biraz ertelediklerimin acısını çıkartıyorum” demişti.

SANCAKTEPE BELEDİYESİNİN İHALELERİNİ DE TOPLADI

Merkezi Sancaktepe'de olan Elvan Reklam, Sancaktepe Belediyesi'nin de reklam, tanıtım, dijital baskı hizmeti için 2021 yılında düzenlediği ihaleyi 1.5 milyon liraya, 2020'de 2.8 milyon liraya, 2019'da 2.3 milyon liraya, 2018'de 3.3 milyon liraya, 2017'de 1.8 milyon liraya, 2016'da 1.5 milyon liraya, 2015'te 840 bin TL'ye, 2014'te 1.8 milyon liraya, 2013'te 2.1 milyon liraya almıştı.

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