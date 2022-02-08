AKP’li belediyeden tepki çeken festival

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi KKTC'de Hamsi Festivali düzenledi. Bu yıl 13. yapılan ve 401 bin 500 liraya mal olan festivalde 5 ton hamsi tüketildi. Pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi belediye şirketi olan Trabzon Kent Spor Turizm ve Bilişim Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi aldı. Kıbrıs'ta yapılan hamsi festivali büyük tepki çekti.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon'da düzenlediği festivallere harcanan paralarla tepki çeken Başkan Murat Zorluoğlu, bu kez kilometrelerce uzakta Kıbrıs Gazimağusa Pazar Alanı’nda 7 Şubat günü Hamsi Festivali düzenledi.

Pandemi döneminde düzenlenen 402 bin 466 lira bedelli hamsi festivalinin pazarlık usulüyle yapılan ihalesini de Trabzon Kent Spor Turizm ve Bilişim Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi 401 bin 500 liraya kazandı.

Festivalde yaklaşık 5 ton hamsi tüketildiği belirtilirken, hamsi, kemençe, sanatçı, organizasyon ödemelerinin yanı sıra seçmece gazetecilerin uçak ve otel masraflarının da ödendiği ileri sürüldü.

YERYÜZÜNDEKİ TÜM TRABZONLULARIN BAŞKANIYIM

Festival kapsamında Trabzon'dan Kıbrıs'a 5 ton hamsi götürülürken, Başkan Zorluoğlu yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle festivale 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Festivali gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Zorluoğlu, “Benim bir söylemim, bir iddiam var. Diyorum ki ben sadece, Trabzon'daki hemşerilerimin değil, yeryüzündeki tüm Trabzonluların belediye başkanıyım. Bu manada göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hemşehri dernek ve vakıflarımızla sıkı bir iletişim içindeyiz. Birçok faaliyeti hem Trabzon'da hem de değişik şehirlerimizde beraber gerçekleştiriyoruz. Bu güzel festival de bu vizyonumuzun bir parçası olarak gerçekleştiriliyor” dedi.

Festivali'nde hamsinin yanı sıra, yöresel yemekler de vatandaşlara ikram edilirken, horon ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra sanatçılarda sahne aldı.

“PANDEMİDE 40 TABAK YEMEK VERMEDİLER”

AKP’li belediyenin hamsi festivaline harcadığı para ise tepkiyle karşılandı. CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, “Pandemi sürecinde 40 tabak yemek vermeyen Büyükşehir Belediyesinin hamsiyi tanıtmak için Kıbrıs'a kadar gidip de 400 bin lira harcamasını doğru değil” diye yorumladı. İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli de, festivale harcanan parayı israf olarak değerlendirerek “Bu paraları öncelikli projelere kullansa daha doğru olurdu” diye konuştu.

“BUNLAR HORUNU DORTMUND’DA OYNAR HAMSİYİ KIBRIS’TA YERLER”

Büyükşehir belediyesinin bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu ise 2019 yılında Dortmund’da açılan Trabzon Meydanı etkinliklerini hatırlatarak, “Bunlar horonu Dortmund'da oynar, hamsiyi Kıbrıs'ta yerler. Kıbrıs'ta hamsi yemek 401 bin lira. Ne kazandı Trabzon bundan? Önümüzdeki yaz Kıbrıs adasını Trabzon'a bekliyoruz. Hayat pahalılığının bu kadar yıkıcı olduğu bir dönemde, kamu kaynakları bu şekilde heba edilmemeli. Devletin parasını faize vereceksin, festivale vereceksin, Kıbrıs'ta hamsi yiyeceksin. İnsanlar kan ağlıyor. Trabzon’da vatandaşlar hamsi alıp yiyemiyor. Kendileri har vurup harman savururken, tasarrufu sadece millet yapsın diye bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK FESTİVAL YAPMAKLA OLMUYOR”

CHP Ortahisar Belediye Meclis üyesi Oktay Söğüt, yeni yıla zamlarla girildiğini vatandaşların zor durumda kaldığı ve geçinemediğini belirterek, “Belediye zor durumda. Sürekli borçlanma yapılıyor. Ama bizim başkan, 401 bin liraya festival düzenliyor. Bunun adı israftır. Bunun adı halkın parasını çarçur etmektir. Vatandaş zamlardan bunalmış durumda. Sosyal belediyecilik yapıyoruz diyorlar. Festival düzenlemekle sosyal belediyecilik yapılmaz. Yazıktır günahtır” dedi.

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