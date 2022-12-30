AKP’li belediyenin 12.9 milyonluk ihalesi Albayrak grubuna gitti

AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin toplam 12.9 milyon TL’lik 3 ayrı araç kiralama ihalesi, Albayrak Grubu’a ait olan Platform Turizm şirketine gitti.

Özlem GÜVEMLİ

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Beyoğlu Belediyesi 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 hat güzergahı üzerinde personel nakil hizmeti için 15 Aralık'ta ihaleye çıktı. İhale, 5 milyon 997 bin TL'lik en düşük teklifin sahibi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nin oldu.

Belediye, 15 Aralık günü de bir yıllık 6 kalemden oluşan “Şehir İçi ve Şehir Dışı Geziler İçin Şoförlü Otobüs Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesi düzenledi. Bu ihaleyi de 4 milyon 546 bin TL'lik en düşük teklifin sahibi Platform Turizm kazandı. Beyoğlu Belediyesi 14 Aralık günü ise 5 kalemden oluşan “Şehir İçi ve Şehir Dışı Geziler İçin Şoförlü Otobüs Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesi yaptı. 1 yıllık ihaleyi de 2 milyon 398 bin TL'lik teklifin sahibi Platform Turizm aldı.

ALBAYRAK GRUBUNA AİT

Toplam 12 milyon 941 bin TL'lik 3 araç kiralama ihalesi alan Platform Turizm kamuoyunun yakından tanıdığı Albayrak grubuna ait. Kazım Albayrak'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Platform Turizm'in yönetim kurulu üyeleri Süleyman Çakır, Mesut Muhammet Albayrak, Faruk Albayrak, Hamza Albayrak. Kazım Albayrak kardeşleri ile birlikte Yeni Şafak gazetesinin içinde bulunduğu Albayrak Yayın Holding A.Ş.’nin hissedarı.

Sermayesi 220 milyon TL olan Platform Turizm, personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında Albayrak grubu bünyesinde kuruldu. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Albayrak Grubu'nun turizm şirketi, yıllardır belediyelerin milyonluk araç kiralama ihalelerini alıyor.

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