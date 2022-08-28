AKP’li belediyenin ‘akaryakıt’ ihalesine inceleme başlatıldı

Elazığ’ın AKP’li Palu Belediyesi, 3 Ocak’ta 200 bin litre akaryakıt alımı için ihaleye çıkmış ancak maliyetinin altında fiyat verildiği gerekçesiyle ihale iptal edilmişti. Zarara uğratma ve ihale şartnamesini değiştirmek iddiasıyla İçişleri Bakanlığına bağlı müfettişler Palu Belediyesine giderek belediye başkanı Bekir Yıldırım’ın ve bazı personellerin ifadesini aldı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Palu Belediyesi, 200 bin litrelik akaryakıt alımı için gerçekleştirdiği ihalede Palu ilçesinden iki, Kovancılar ilçesinden ise bir firma girdi. Gerçekleşen ihalede Palu’daki bir firmada kaldı ancak verilen teklif maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle ihale iptal edildi. Belediye, bir sonraki yapılacak ihale şartına ‘Mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olduğuna dair iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı’ maddesini eklemişti.

İHALE ŞARTINDAN DOLAYI BELEDİYE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

İhaleye girenlerden Sedat Gök, AKP’li belediyeyi ‘belediyeyi zarara uğratman ve ihale şartnamesini değiştirmek’ iddiasıyla İçişleri Bakanlığına şikayet etmişti. İhaleye ilişkin yapılan şikayet dikkate alınarak geçtiğimiz Cuma günü Palu Belediyesine müfettiş gönderilerek gerçekleşen ihaleye ilişkin inceleme başlatıldığı ve belediye başkanı AKP'li Bekir Yıldırım'ın savunmasının alındığı öğrenildi.

CHP, SORUŞTURMA AÇILMASINI TALEP ETMİŞTİ

CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, AKP’li Palu Belediyesinin belediye hizmet binası ihalesi ve akaryakıt ihalesinde usulsüz işlemler yapıldığı gerekçesiyle belediye başkanı Bekir Yıldırım hakkında soruşturma açılmasını talep ederek şu ifadeleri kullanmıştı;

“Haksız ve hukuka aykırı bir fiil ile iktisadi rekabet açıkça kötüye kullanılmıştır. Söz konusu durum belediyeyi ciddi anlamda da zarara uğratacaktır. Gerekli düzenlemeler ve denetimler yapılarak rekabet ortamı korunmalıdır. Konuya dair soruşturmanın ivedilikle başlatılmasını istiyoruz.

Palu Belediyesinde yapılan usulsüzlükler ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Rant ihaleleri, haksız rekabet, açık peşkeş, adam kayırma ve daha niceleri. Yapılan ihale sürecinin tamamına bakıldığı zaman yapılan hukuksuz işlemler sonucu kamunun uğramış olduğu zarar açıkça ortadadır. Bu süreçten sonra CHP İl başkanlığı olarak yetkili ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.”

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