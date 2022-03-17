AKP’li belediyenin ihalesi, AKP’liye gitti

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 'atık su borusu' ihalesini AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz’ın şirketi kaptı. Yılmaz’ın şirketinin Elazığ Belediyesi'nden farklı işlerden 30 ihale aldığını belirten CHP Belediye Meclis Üyesi Murat Akkoç, “AKP’liler yandaşlara ihale dağıtmaya devam ediyor. AKP’li yöneticinin belediyeden almış olduğu 30 ihalenin neler olduğunu ve hangi şartlar altında bu ihalelerin verildiği açıklanmalıdır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi, 21 Şubat'ta ‘Su ve Kanalizasyon Servisinde Kullanılmak Üzere Atık Su Borusu Alımı’ için ihale açtı. İhaleye yalnızca iki şirket teklif verdi. AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz'ın firması ihaleyi kazandı. Şirketle Elazığ Belediyesi arasında 9 Mart tarihinde 3 milyon 979 bin 955 TL'lik sözleşme imzalandığı öğrenildi.

“ŞEFFAF BELEDİYE SÖYLEMİNE GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR”

Yapılan ihaleye ilişkin konuşan Elazığ Belediyesi CHP Meclis Üyesi Murat Akkoç, şu ifadeleri kullandı:

* Elazığ Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde gündeme gelen atık su boru ihalesinde aldığımız bilgilere göre yine AKP'li yöneticinin şirketi kazanmış.

* İhale usulünde bir sıkıntı olmamasına rağmen ne ilginçtir ki bu AKP'li yöneticinin şirketi Elazığ Belediyesi’nden farklı süreçlerde 30 ihale alması dikkatimizden kaçmamıştır.

* AKP'liler yandaşlara ihale dağıtmaya devam ediyor. AKP'li belediyeler tarafından yapılan ihalelerde nasıl yandaşlara gidiyorsa Elazığ Belediyesi'nde yapılan bu ihalede görüldüğü üzere AKP'li bir yöneticiye gitmiştir. Belediye başkanı Şahin Şerifoğulları şeffaf belediye söylemine bu ihale gölge düşürmüştür.

* Muhalefetin temsilcileri olarak başta belediye başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere tüm belediye yönetimine söyleyeceğim şudur ki; Elazığ Belediyesinin bütçesi Elazığ halkının parasıdır. Bu bütçeyi üç beş yandaşa peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.

* Bundan sonra yapılacak olan ihalelerin takipçisi olacağız. Halkın parasını yandaşlara peşkeş çekilmemesi için iktidarın meclis üyelerinin de bu görev bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum.