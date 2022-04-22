AKP’li belediyenin mezarlıklar sorumlusu dolandırıcılıktan tutuklandı
Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren binlerce esnafı Google’da en üst sırada olma vaadiyle 1 Milyon 271 bin 900 TL dolandıran kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tutuklanan 5 kişinin arasında Afyonkarahisar Mezarlıklar Birim Sorumlusu Muhittin Ok da yer aldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafı Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandıran kişilere operasyon düzenledi.
1 MİLYON 271 BİN LİRALIK VURGUN
Polis ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinden 1 Milyon 271 bin 900 TL vurgun yaptıkları tespit edilen 9 kişinin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda şüpheli 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 banka ile 3 ödeme kuruluşu hesabındaki paralarına da el koyuldu.
MEZARLIK BİRİM SORUMLUSU TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin arasında Afyonkarahisar Mezarlıklar Birim Sorumlusu, Belediye ve Özel İdare Çalışanları (BEM-BİR-SEN) Afyonkarahisar Şub Başkanı Muhittin Ok da yer aldı.
Yapılan yargılamanın ardından Muhittin Ok ile birlikte Ş .A, G .C, G .A ve G .Y tutuklanırken, K .A, A.Y, T.A, E.G isimli şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyonda tutuklanan Ok’un, çağrı merkezinin sahibi ile arasında banka üzerinden para transferleri gerçekleştiği ileri sürüldü.