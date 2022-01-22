AKP’li belediyenin milyonluk ihalelerini KİK iptal etti

Pendik Belediyesi’nin ilçedeki tesis, okul, mabet ve yüzme havuzlarının hijyenik bakımı için açtığı 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin milyonluk iki ihale, Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından iptal edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Pendik Belediyesi, 7 Aralık 2021 tarihinde açık ihale usulü ile 2022 yılı için “Pendik Geneli Tesis, Okul, Mabet ve Yüzme Havuzlarının Hijyenik Bakım Hizmeti Alımı” ihalesine çıktı.

Şeker Temizlik Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleye itiraz ederek KİK'e şikayet başvurusunda bulundu.

Şirket şikayet dilekçesinde teknik şartnamede yer alan “benzer iş” tanımının, ihale konusu işle birebir aynı belirlenmesi nedeniyle “benzer iş” tanımının daraltıldığını, rekabetin engellendiğini, ihaleye katılımın zorlaştırıldığını, fırsat eşitliğinin engellendiğini savundu.

REKABET DARALTILDI, BİR TEKLİF SUNULDU

KİK, şikayete ilişkin yaptığı değerlendirmede; rekabet ilkesinin, idarelerce kamu yararı gözetilerek, ihale konusu işlerin etkin ve verimli gerçekleştirilmesinin en önemli ve temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

İhale dokümanında belirlenen ihale konusu iş ile “benzer iş” tanımının aynı olduğu vurgulanarak “İhale konusu iş kapsamında tesis, mabet, okulların temizliği ile havuzların hijyenik bakımlarının yapılacağı, benzer iş tanımının kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre gerçekleştirilmiş tesisler, spor kompleksi ve yüzme havuzlarının hijyenik temizliğinin birlikte yapılması şeklinde belirlenmesinin rekabeti daralttığı ve ihaleye katılımı azaltacağı” değerlendirilmesinde bulunuldu.

KİK, ihaleye de sadece bir isteklinin teklif verdiğine dikkat çekerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna vardı. İhale KİK tarafından oybirliği ile iptal edildi.

YENİDEN İHALE AÇILDI

Belediye de iptal kararı üzerine tekrar ihaleye çıktı. Davet usulü ile gerçekleştirilen ve 2022 yılının ocak-mart aylarını kapsayan 3 aylık ihale, 5.9 milyon liraya Helen Organizasyon Limited Şirketi'ne gitti.

“ŞARTNAMEDE TEK BİR MARKAYA İŞARET EDİLİYOR”

Pendik Belediyesi'nin aynı iş için açtığı 2021 yılı ihalesi de aynı şirket tarafından KİK'e şikayet edilmişti.

KİK şikayeti reddedince bu kararın iptali için mahkemeye gidildi ve son olarak Danıştay, KİK kararının iptaline ve şikayet sahibinin 4'üncü iddiasının yeniden incelenmesine karar verdi.

KİK, mahkeme kararı üzerine yeniden yaptığı değerlendirmede ıslak-kuru vakum makinesi ve elektrik süpürgesi için ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin tek bir markayı işaret eder nitelikte olduğunu belirterek mevzuata aykırı bu işlem nedeniyle ihalenin iptaline karar verdi.

ADRESLER AYNI

Belediye, ihalenin mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından aylara bölerek 2021 yılı için 3 ihale düzenledi ve bu işi toplam 10 milyon liraya aynı adreste bulunan farklı şirketlere ihale etti. 2 ihaleyi Petra İnsan Kaynakları-Cemre Sosyal Hizmetler iş ortaklığı diğer ihaleyi de İskele Eğitim Sağlık ve Turizm-Ernet İnsan Kaynakları ortaklığı aldı.

Bu şirketler yapılan sözleşmelerde Petra Şirketi Kadıköy'de diğer şirketler ise Tuzla'da aynı adreste kayıtlı.

2022 ihalesini alan Helen Organizasyon ile belediye arasında imzalanan sözleşmede de Tuzla'daki aynı adres yer alıyor.

Bu şirketin yetkilisi de İTO kayıtlarına göre diğer ihaleleri alan iş ortaklığında yer alan Cemre Sosyal Hizmetler.

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