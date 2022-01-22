AKP’li belediyenin ‘yeri uygun değil’ açıklamasına Halk Ekmek’ten yanıt

Üsküdar’da Halk Ekmek Büfesi işleten ve büfesine 9 aydır elektrik verilmeyen, şimdi ise büfesinin etrafı kazılan 59 yaşındaki gazi Rıfat Aslan'ın, büfesini kapatmaya karar vermesinin ardından açıklama yapan Üsküdar Belediyesi büfenin yerinin uygun olmadığını savundu. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise büfenin bütün Üsküdar’ın alışveriş yaptığı tanzimin tam karşısında olduğunu belirterek, AKP'li belediyeyi bahane üretmekle suçladı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehit yakınları, gazi ve engellilere tahsis edilen büfelerden birini Nisan ayından bu yana işleten 59 yaşındaki gazi Rıfat Aslan, defalarca yaptığı başvuruya rağmen AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından büfesine elektrik bağlanmadı.

Kış günü elektriği olmadan geçimini sürdürmek için büfesini açmaya devam eden gazi Rıfat Aslan ikinci bir şoku ise büfesinin etrafının elektrik panosu için kazılmasında yaşadı.

Kazı nedeniyle vatandaşın gelemediğini belirten Aslan, hem kendisinin hem de ucuz ekmek almak isteyen halkın mağdur edildiğini söyledi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YERİN UYGUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gazının büfesinin başına gelenler SOZCÜ’de haber olduktan sonra Üsküdar Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu büfenin yerinin uygun olmadığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirildiği, İBB yetkililerinin de yaptıkları incelemede Üsküdar Belediyesi’nin bu görüşüne uygunluk verdiği öne sürüldü.

İBB'nin büfenin yerinin değiştirileceği taahhütünde bulunduğu, konunun Üsküdar Belediyesi’ni ilgilendiren tarafının büfenin yerinin değişmesi ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büfenin eski yerinde durduğu ve yerinin halen İBB tarafından değiştirilmediği de belirtilerek, kazı çalışmalarının İBB ve Ayedaş tarafından başlatıldığı, büfe çevresinde yapılan kazı ve elektrikle ilgili çalışmaların Üsküdar Belediyesi ile hiçbir bağı olmadığı ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANI TWEET ATTI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda benzeri bilgileri verdi.

‘BÜFENİN YERİ GAYET UYGUN'

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediyesi'nin yerin uygun olmadığını söylediğini ancak konuyla ilgili herhangi bir yazışma yapılmadığını söyledi. Nama, “Arkadaşlarımız ‘bu meclis kararıyla buraya konulmuş, ama 10-20 metre sağa veya sola kaydırabiliriz' diyorlar. Yer uygun bir yer. Cirosunun en yüksek olduğu yerlerden biri. Ama bu oraya elektrik bağlanmasının önünde bir engel değil. Elektriğini bağlarsınız, sonra yazışmalarınızı yaparsınız, oranın yerinin niçin uygun olmadığı konusu belirtilir. Bunlar yazışmayla olur, sözlü olmaz. Daha sonra karşılıklı bir şekilde gösterdikleri yer uygunsa taşınabilir, taşınmaz diye bir şey yok. Biz diyalog ile bütün sorunları çözeriz. Ancak o büfenin yeri gayet uygun. Bütün Üsküdar'ın alışveriş yaptığı tanzimin tam karşısında. En az 25-30 metre genişliğindeki bir kaldırımın olduğu yerdedir. Asla yaya akışını veya herhangi bir şeyi bozmuyor. Ben bunu bir bahane olarak görüyorum” dedi.

‘BASİT, 3 SATIRLIK YAZI VERİLMEDİ'

Nama, şunları söyledi:

* Belediye mevzuatına göre, ilçe belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çok basit bir yazı verir ilgili yerlere. ‘Burada geçici olarak konumlandırılmış büfeye elektrik verilmesinde bir sakınca yoktur' şeklinde. Basit, 3 satırlık bir yazı.

* O yazıyı alan büfe sahibi de gider, ilgili elektrik idaresine elektriğini bağlatır. Bu yazı verilmedi. Verilmesi çok basittir.

* İlçe belediyeleri ve ilçe belediyelerine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlükleri bu gibi portatif büfelere, bankamatiklere, belirli stantlara, belirli süreyle açılmış örneğin dönemsel işlere ‘geçici olarak elektrik bağlanmasında sakınca yoktur' şeklinde bir yazı veriyor.

* Ama maalesef bunu çok görüyorlar ve vermiyorlar. Rıfat Aslan bir Güneydoğu gazisidir. İleri yaşı ve rahatsızlıkları var.

*Orada üşüyor, elektrik birkaç gün içinde bağlanmazsa, yoğunlaşan soğuklar karşısında büfeyi bırakacağını söylüyor.

Öte yandan görüştüğümüz gazi Rıfat Aslan ise, mağdur olduğunu belirterek, pazartesi günü büfeyi kapatacağını söyledi.

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