AKP’li Bülent Turan’dan ekonomik kriz itirafı

Katıldığı televizyon programında AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ülkede ekonomik kriz olduğunu kabul etti. Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer adımları enflasyonda da görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı televizyon programında ekonomik kriz itirafında bulundu. Artan hayat pahalılığı ve yeni ekonomik modelle ilgili konuşan Turan, şunları söyledi;

*Pandemiden kaynaklı konjonktürel bir sorun var. Dünyada her ülkede benzer krizler var az veya çok. Çok güçlü ekonomilerde daha az hasar var.

*Bizim gibi kırılgan ekonomilerde daha fazla hasarlar var. Bu gayet doğal. Biz bu sorunun azaltılması, hasarın azaltılması için adım atma ihtiyacı duyduk.

*Dövizi tek başına düşürdük. Muazzam bir artış seyri varken hatta arkadaşlarımız bile bir umutsuzluğa kapılmışken, bir özel toplantı sonrası havanın değiştiğini gördük.

“ŞU AN KRİZİMİZ VAR KABUL EDİYORUM”

*Nasıl ki kur artık Türkiye'de bir kriz olmaktan çıktıysa, çok kısa süre içerisinde göreceksiniz enflasyon da çıkmaya başlayacak. Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum.

*Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle kabul ediyorum. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız.

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