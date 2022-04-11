AKP’li Esenler Belediyesi bütçeyi yetiremedi

İBB Meclisi'nde sık sık yönetimin iflasa sürüklendiği yönünde eleştirilerde bulunan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nde 2022 bütçesinin yürürlüğe girmesinden 4 ay sonra 590 milyon liralık ek bütçe yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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2022 yılı bütçesini 710 milyon 500 bin TL olarak belirleyen AKP'li Esenler Belediyesi, yılın daha dördüncü ayında ek bütçeye ihtiyaç duydu. Esenler Belediye Meclisi'nin nisan ayı oturumları sırasında Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ek bütçe teklifi görüşüldü.

Müdürlüğün teklifinde “İlgi yazıda görülen ihtiyaç üzerine ekli listede gösterilen gelir karşılığında ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider kalemlerine ilgili kanun gereğince hazırlanan ek bütçenin görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim” denildi.

390 milyon TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 200 milyon TL'si de arsa ve bina satış gelirleri kalemleri olmak üzere toplam 590 milyon liralık ek bütçe teklifini ilgili komisyonlar uygun buldu. Karara CHP ve İYİ Parti grubu “hayır” oyu kullandı.

“SATA SATA NEREYE KADAR?”

CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin “Bütçe bir öngörü işidir. 2022 bütçesinin üzerinden 4 ay geçtikten sonra bu büyüklükte bir ek bütçe getirmek hesapsızlıktır. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 540 milyon, Mali İşler Müdürlüğü'nün 50 milyon olmak üzere toplam 590 milyon TL ek bütçe talebiniz var.

Bu talep ettiğiniz ek bütçeyi nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? İBB'nin arsa satışlarına şiddetle karşı çıkan Göksu, kendi ilçesinin gayrimenkullerini acımasızca satıyor. Belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir satıp Esenler'in öz kaynaklarını tüketiyorsunuz.

Yandaşlara peşkeş çekiyorsunuz. Halkın yararına olan ne bir tesis kazandırıyorsunuz ne de sosyal belediyecilik yapıyorsunuz. Sata sata nereye kadar?” diye tepki gösterdi.

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