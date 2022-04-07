AKP’li esnaf: Bir an evvel bizi kurtarın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenler’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ ile konuşan AKP'li esnaf, “Bugüne kadar hep kötünün iyisine oy verdik, sizi tebrik ediyorum, bir an evvel bu millet pahalılıktan, bu yoksulluktan, bu dışardan gelen göçten kurtarılmalı” dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul'da sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Önceki hafta Fatih ilçesini ziyaret eden Özdağ'ın Esenler ziyaretinde dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

“BİR AN EVVEL KURTARILMALI”

Milli Görüş geleneğinden olduğunu ve bu zamana kadar hep AKP’ye oy verdiğini belirten bir esnaf, “Bugüne kadar hep kötünün iyisine oy verdik, sizi tebrik ediyorum, bir an evvel bu millet pahalılıktan, bu yoksulluktan, bu dışardan gelen göçten kurtarılmalı” derken, Özdağ vatandaşa Necmettin Erbakan'ın Büyük Kürdistan Projesi hakkında TBMM'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “İşte bu göçün nedeni Emperyalizmin sınırımızda ve topraklarımızda bir pkkistan devleti kurmak istemesidir” şeklinde cevap verdi.

SIĞINMACILARA DİKKAT ÇEKTİ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Bartu Soral, Gürol Ayan, Sevda Özbek, İsmail Türk, Sevdagül Tuncer'in yanı sıra İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ve Esenler İlçe Başkanı Ayşegül Erdoğan'ın da katıldığı ziyarette, Özdağ ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Özdağ, birçok olumsuzluğun başında sığınmacıların geldiğini belirterek “Biz sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde memleketlerine göndereceğiz. Yılda 9 milyar dolar para harcadık. Bunun ödenmesini istemiyoruz. Biz buna hayır diyoruz” diye konuştu.

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