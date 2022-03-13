AKP’li isim Bahçeli’yi hedef aldı, MHP’liler salonu terk etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AKP’li Meclis Üyesi Bekir Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. “Doğru olan budur, hak olan budur, altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır” dedi. Yıldız’ın bu sözleri üzerine MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

Deniz AYHAN

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AKP'li Meclis Üyesi Bekir Yıldız, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hedef aldı.

Bahçeli'nin kürsüde yaptığı “6 rakamını ters çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkıyor. Mesele bakmak değil görmek” ifadelerine göndermede bulunan Yıldız, “Doğru olan budur hak olan budur altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır” dedi.

AKP'li Yıldız'ın bu sözleri üzerine ABB Meclisi'nin MHP'li üyeleri salonu terk etti. Yıldız'ın Meclis toplantısının sona ermesinin ardından sözlerine açıklık getirmek için MHP'nin Büyükşehir Belediye binasında bulunan grup odasına gittiği ancak odaya alınmadığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüye üzerinde 6 rakamı yazan dövizle çıkıp 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesini hedef almıştı.

Bahçeli, “6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. 6 rakamı bu, terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek; görüleni tüm berraklığıyla göstermektir. Biz 6'ya bakınca gördüğümüz 6 oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgâhtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 6'yı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara önde geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır” demişti.

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