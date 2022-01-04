AKP’li isimden kendi seçmene çirkin sözler

AKP Konya Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, 2022 yılı emekli zammını eleştiren bir vatandaşa hakaret etti. Küçükkömürler’in AKP’ye bir daha oy vermeyeceğini söyleyen AKP’li seçmene, “Hayvanlar oy kullanmıyor” şeklindeki sözleri tepki topladı.

Müslüm EVCİ

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Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olacağını duyurmuştu. Ancak enflasyon altında ezilen ve ek zam bekleyen emekliler açıklanan zam oranlarını beğenmedi.

“SİZE BİR DAHA OY VERİRSEM İNSAN DEĞİLİM”

Emekliye zam oranlarıyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li bir vatandaş, “Emeklilere iyi kazık attınız. yüzde 40 zam vermemek için aralık ayı enflasyonunu yüzde 13’e çıkardınız. Size bir daha oy verirsem insan değilim” ifadelerini kullandı.

“HAYVANLAR OY KULLANMIYOR”

AKP Konya Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, emekli zammına tepki gösteren ve AKP'ye bir daha oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşın paylaşımını alıntılayarak, “Hayvanlar oy kullanmıyor. Kanunen” paylaşımında bulundu.

HAKARETE TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARI DA HEDEF ALDI

AKP'li ismin vatandaşa ‘hayvan' benzetmesine sosyal medyada birçok vatandaş tepki gösterdi. Bunun üzerine AKP'li Küçükkömürler sosyal medya hesabından kendisine tepki gösteren vatandaşları da hedef aldığı bir diğer paylaşımında “’AK parti seçmenine hayvan’ dedi diyerek algı yapanları, yalan söyleyenleri, üç kuruşa davasını, 1 dolara vatanını satanları, Türkiye düşmanlarını, teröristleri, İslam düşmanlarını 2023’te tekrar sandığa gömeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

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