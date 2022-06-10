AKP’li Kurtulmuş: Biden’ın sözünü not ettik

İstanbul Sultangazi'deki Nene Hatun Kültür Merkezi açılış programında konuşan AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "ABD'nin parlamentosunda Yunanistan Başbakanı'nın dakikalarca ayakta alkışlanması ve sayın Joe Biden'ın 'Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar' sözünü iyice not ettiğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

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İstanbul’da katıldığı açılış programında konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

* “Arkasında kim olursa olsun hangi desteği verirse versin Türkiye hem kendi sınırları içinde hem de bu coğrafyada terör örgütlerinin bölge halklarına zarar vermesine asla müsaade etmeyecek böl, parçala, yönet oyununa asla izin vermeyecektir. Nene Hatun’un kararlılığı budur.

* Dün Nene Hatun Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkarken sadece görünür bataryaların önünde mücadeleyi verirken biz bugün çok daha geniş bir coğrafyada görünür görünmez bataryalara karşı mücadele veriyoruz. Türkiye eninde sonunda zaferi kazanacak Suriye ve Irakta da terör örgütleri o bölgede bulunan kardeşlerimizin hayatını zehredemeyecektir.”

“NATO ÜSTÜMÜZE İLAVE BİR YÜK YÜKLEYEMEZ”

Ukrayna’nın yeni vekalet savaşının bir aracı olarak kullanılması isteği olduğunu aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

* “Çok açık söylüyorum Ukrayna-Rusya savaşının arkasında bazı güçler tarafından Ukraynanın yeni vekalet savaşının bir aracı olarak kullanılması isteği vardır. Tabi ki Rusyanın emperyalist ve saldırgan hedefleri de bu amaca fazlasıyla hizmet etmiştir.

* Şimdi aynı şekilde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması üzerinden verilen mücadelede aynı vekil devletler üzerinden sürdürülmeye çalışılan yeni küresel bir oyunun parçasıdır. Türkiye olarak haklı olarak söylüyoruz, biz bir fantezi yapmıyoruz.

* Biz 1952’den beri NATO’nun üyesi olarak bütün gücümüzle burada güvenliği sağlayan fedakarlık yapan bir ülkeysek yani NATO’nun her türlü yükünü çeken bir ülkeysek kusura bakmayın NATO üstümüze ilave bir yük yükleyemez. Yani PYD, PKK’ya destek veren ne İsveç’i ne başka bir ülkeyi bu ülke ve millet asla bir NATO üyesi olarak kabul etmez.”

“ADALAR DENİZİ’NİN BİR BARIŞ DENİZİ OLMASINI İSTERİZ”

Küresel vekalet savaşlarının başka bir versiyonu son günlerde gündeme konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, “O da Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir meseledir. Biz Ege Denizi dediğimiz Adalar Denizi’ni bir barış denizi olmasını isteriz. Adalar Denizi’nde taraf olan burada var olan iki komşu ülke Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte barış içerisinde sorunlarını çözmesini isteriz. Ama görüyorsunuz birileri Adalar Denizi’ndeki dengeyi bozmak Yunanistan’ı yeni bir vekil olarak ortaya sunarak Türkiye’nin Adalar Denizi’ndeki haklılığını ihlal etmek ve köşeye sıkıştırmak istiyor” diye konuştu.

“YUNANİSTAN’I YENİ VEKİLİ OLARAK GÖRMEYE ÇALIŞANLAR SONUÇ ALAMAYACAK”

Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

* “ABD’nin parlamentosunda Yunanistan Başbakanı’nın dakikalarca ayakta alkışlanması ve sayın Joe Biden’ın ‘Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar’ sözünü iyice not ettiğimizin bilinmesini isteriz.

* Oynanan oyunda Yunanistan’a birileri bazı yollar, yönler vermiş olabilir ama biz barıştan yana olan bir ülke olarak nasıl terör örgütlerine karşı bu ülkenin, milletin hakkını hukukunu savunacaksak Adalar Denizi’nde de Türkiye’nin hakkını hukukunu savunacağız. Kıbrıs’ta da Türkiye’nin ve Türklerin hakkını savunmaya devam edeceğiz.

* Kimse Türkiye’yi bir oldubittiyle karşı karşıya getiremeyecek. Türkiye kim hangi baskıyı uygularsa uygulasın kim hangi senaryoyla Yunanistan’ı yeni vekili olarak görmeye çalışsın, karşımıza dikmeye çalışırsa çalışsın bundan bir sonuç alamayacak.

* Türkiye haklı tezlerini bütün gücüyle sonuna kadar savunacak ve Allah’ın izniyle hem Adalar Denizi’nde hem Doğu Akdeniz’de istediklerini almaya devam edecek.” DHA