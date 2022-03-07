AKP’li Özkan, ‘müjde’ diye duyurmuştu ama Erdoğan’ın imzasıyla kamulaştırıldı

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Köyü’nde kurulmak istenen termik santral için bölge halkı ayaklanınca ÇED süreci iptal edilmişti. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da iptali müjde olarak duyurmuştu. Bu kez aynı bölgede linyit kömür işletmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı 564 parsel tarım arazisi için acil kamulaştırma kararı alındı.

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM genel kurulunda gündem dışı söz alarak Denizli'nin Tavas ilçesinde linyit kömür işletmesi amacıyla 564 parsel tarım arazisinin acil kamulaştırma kapsamına alındığını hatırlattı.

Öztürk, Resmi Gazete'de yayınlanan kararın zeytin katliamı yönetmeliği kadar dikkat çekmese de Denizli'de tarım alanlarının katledilmesinin önünü açtığına vurgu yaptı.

TERMİK SANTRAL MÜCADELESİ HATIRLATTI

Öztürk konuşmasında Avdan Köyü'nde daha önce yapılmak istenen termik santral için bölge halkının tepki gösterdiğini hatırlatarak,

“Cahit Özkan ÇED sürecinin iptal edildiği müjdesini vermek için basın toplantısı düzenlemişti. Şimdi linyit işletme ruhsatlı sahalarda maden üretimi yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar acil kamulaştırılacak.

Tavas, birinci derece tarım arazilerine sahip olan bir ovadır. Bu bereketli topraklara ne ekerseniz yetişir, toprağa düşen her tohum kendiliğinden filiz verir.

Şimdi buradan Cahit Özkan'a sormak istiyorum; Ne değişti? Konuyu Takibi mi bıraktınız? Her şeye cevap veriyordunuz ya size sataştım kendisi gelsin buyurun cevap versin” ifadelerini kullandı.

“TARIM ALANI DIŞINDA KULLANILMASINA YEMİN ETMİŞLER”

Öztürk iktidarın tarım topraklarını amacı dışında kullanmaya yeminli olduğunu belirterek,

“Ancak iktidar Tavas'ın bereketli topraklarının tarım alanı dışında kullanılmasına yemin etmiş olacak ki; madencilik alanındaki bütün projelerini bu bölgede gerçekleştirmek istiyor. 2016 yılında bu bölgede termik santral yapımı gündeme gelmişti.

Bu proje iptal edildi. 2021 yılında tekrar termik santral ve açık kömür işletmesi için ÇED süreci başlatıldı. Kamuoyundan yoğun tepki gelince bu projede de ÇED raporu iptal edildi.

Ve bölge halkı bu müjdeli haberin şokuna daha alışamadan Cumhurbaşkanı devreye girdi 3 milyon 764 bin metrekare alanda kömür ocağı kurulması için acele kamulaştırma kararı çıkardı ve bu sahada da ne yazık ki zeytinliklerimiz var” diye konuştu.

“TERMİK SANTRAL ZARAR VERECEK DE KÖMÜR OCAĞI VERMEYECEK Mİ?”

Karara karşı yürütmenin durdurulması davası açıldığını söyleyen Öztürk;

“Orada açılacak termik santral bölgeye zarar verecekti de kömür ocağı bölgeye zarar vermeyecek mi? O zaman enerji ihtiyacın olduğunu unuttunuz mu? Cumhurbaşkanı karar verdikten sonra, sözün üstüne söz söylenmiyor; ne zeytinlik kalıyor, ne tarım arazisi ama biz hala Tavaslı hemşerilerime verdiğimiz sözün arkasındayız.

Tavaslı köylü vatandaşlarımız vasıtasıyla yürütmenin durdurulması için dava açtık. Buradan da bir kere daha sesleniyorum; bu ülkenin tarım arazilerine dokunmayın. Bu ülkenin zeytinine dokunmayın, bu ülkenin tek bir ağacına dahi dokunmayın” ifadelerini kullandı.