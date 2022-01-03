AKP’li Sayan’dan bir skandal daha: Sevgi evlerindeki çocukları teşhir etti

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yoksullara yaptığı yardımları klip haline getirip paylaşmasının ardından, sosyal medya hesaplarında sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı. Sayan’ın paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

Orhan BOZKURT

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Ağrı’nın AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan bir skandala daha imza attı. Sayan, devlet koruması altındaki çocukları ziyaret ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmasına tepki yağdı.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Çocukların haklarını ihlal eden hukuktan, çocuk algısından, çocuğun üstün yararı ilkesinden uzak bu tavrı kabul etmiyoruz” denilerek Sayan'a tepki gösterildi.

“ÇOCUK İSTİSMARINA SEBEP OLACAKTIR”

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ağrı Belediye Başkanı’nın sosyal medya hesaplarında sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiğini ve yeni yılda çocukları sevindirdiğini duyurduğu videoları endişe ile izlediğimizi belirtmek isteriz.

* Kurum korumasında olan çocukların bilgilerinin gizliliğine önem verilmesi gerekmektedir. Aksi tutum çocukların kişisel verilerinin korunmasının ihlaline ve çocuk istismarına sebep olacaktır.

“ÇOCUKLAR SİYASİ ÇIKARLAR VE BEKLENTİLER KAPSAMINDA KULLANILMAYACAK KADAR KIYMETLİDİR”

* Yine yoksulluk ile mücadele eden çocuklara yapılan yardımın aleni olarak duyurulması da çocukları örselemektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuğun üstün yararı her şeyden önce gelmektedir.

* İlgili videolarda çocuğun üstün yararı ilkesinden uzak bir yaklaşımla kurum koruması altında olan çocuklar ile yoksul çocuklar teşhir edilmiştir. Çocukların haklarını ihlal eden hukuktan, çocuk algısından, çocuğun üstün yararı ilkesinden uzak bu tavrı kabul etmiyoruz.

* Görünürlük ve reklam uğruna, çocukların görüntülerinin açıkça teşhir edilmesi çocuk algısından ne kadar uzak olunduğunun göstergesidir. Ve her bir çocuk, siyasi çıkarlar ve beklentiler kapsamında kullanılamayacak kadar kıymetlidir.

* İlgili videoların yayılmasının hakları ihlal edilen çocuklar için telafisi zor bir duruma sebebiyet vereceğinden bahisle, tepki göstermek için dahi olsa videoların paylaşılmamasını talep ettiğimizi kamuoyuna bildiririz.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ‘TİNİ MİNİ HANIM’ ŞARKISI EŞLİĞİNDE PAYLAŞMIŞTI

AKP Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Aralık 2021 günü kentteki sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek, o anlara ait görüntüleri ‘Tini mini hanım’ şarkısı eşliğinde sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. AKP’li Belediye Başkanı Sayan, görüntülerde devlet koruması altındaki çocukları kucağına alıp severek, getirdiği oyuncakları ve çikolataları dağıtıyor.

CHP MİLLETVEKİLİ TANAL: SAYAN’A ‘DUR’ DEYİN ARTIK İŞİN SUYUNU ÇIKARDI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ne (Sevgi Evleri) ve Ağrı Çocuk Esirgeme Kurumu'na gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası devlet koruması altındaki çocukların video görüntülerini resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşması ve çocukların fotoğraflarının Ağrı Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılmasıyla ilgili olarak, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) şikayet başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediye yardımlarını şova dönüştüren Savcı Sayan'a ‘dur’ deyin artık. İşin suyunu çıkardı. Sayan, yoksul aile çocukları gibi koruma altındaki çocukları da afişe ediyor, reklama dönüştürüyor. Siz de bu yanlışa ortaksınız” diyerek. Aile ve Sosyal Bakanlığı ile Ağrı Valiliği’nden açıklama beklediğini belirtti.

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