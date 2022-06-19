AKP’li Tunçak’a yeni görev

CHP’li Yavuzyılmaz, AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak’ın TÜRKŞEKER’in Yönetim Kurulu’na atanmasına tepki gösterdi.

Deniz AYHAN

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Tarım sektörüne gübre girdisi sağlayan GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu üyesi olan AKP Siyasi ve Hukuki İşler BaşkanYardımcısı Mehmet Tunçak'ın görev süresi sona erdi. AKP Bursa eski Milletvekili olan Tunçak boşta kalınca bu kez de TÜRKŞEKER'in Yönetim Kuruluna atandı. Hukukçu olan, serbest avukatlık yapan ve ne gübre ne de şeker ile ilgisi bulunan Tunçak , Golf Federasyonu'nda denetim kurulu başkanlığı da yapıyor.

BU ATAMA UYGUN DEĞİL

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bir partinin üst düzeyinde siyasi görevi olan, bunu fiilen sürdüren birisi aynı zamanda devlete ait bir şirketin yönetim kurulunda… TÜRKŞEKER'le ne ilgisi var? Gübre bitti, şeker başladı. Kendisi hem golf, hem gübre hem de şekerden anlıyor! TÜRKŞEKER'in içine düştüğü mali ve ekonomik krizin durumu gözetildiğinde de, bu atama uygun değil” dedi.