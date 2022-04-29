AKP’li Turan: 2 ülke değil, Doğu ile Batı Türkiye’de buluşuyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, temel atma töreni için geldiği Çanakkale'de "Bugün Rusya-Ukrayna savaşında sadece Türkiye, iki tane ülkeyi masaya oturtmadı. Bugün Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de olması çok kıymetli fotoğraftı ama o fotoğrafın anlamı iki ülke değil, Doğu ile Batı Türkiye'de buluşuyor demek" dedi.

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Ezine ilçesinde evcil hayvan maması üretecek bir firmaya ait fabrikanın temeli atıldı.

“O KÖPRÜ OLMASA SANAYİCİMİZ BURAYA NEDEN FABRİKA KURMAYA GELSİN”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı törende yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü temelini attıklarında, bu yatırımın bitmeyeceğini söyleyenlerin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Köprümüz OSB’miz, buna bağlı tünellerimiz hepsi yoluna girdi. Bugün de köprü, pahalı, 45 bin geçiş olmaz diyorlar.

* Arkadaşlar 45 bin değil, 4 bin araç da geçse köprümüz bu bölgenin ihtiyacı. Çanakkaleliler bunu görün artık. Bu köprü olmasa İstanbullu yatırımcı buraya neden hayvan maması üretme tesisi yapsın? O köprü olmasa sanayicimiz buraya neden fabrika kurmaya çalışsın? Neden turizmcimiz ekstra otel yapmaya çalışsın?

* Ulaşım sorunu varsa, Avrupa’ya İstanbul’a gitmekte kriz varsa, bu yatırım niye olsun? O köprü şimdiden kendi kendine kazanmaya başladı. Bugün Ezine Gıda İhtisas OSB’de bir tek parsel boş yer kalmadıysa, merkezdeki OSB’de bir tek parsel boş yer kalmadıysa, Lapseki ve Gelibolu sanayi siteleri, ‘Sayın vekilim büyümek istiyoruz, yer istiyoruz’ diyorlarsa, bu köprü sayesinde değil mi? O yüzden değerli arkadaşlar köprünün bölgeye kattığı değeri, zamanla anlayacak bize muhalif olanlar da.

“İKİ ÜLKE DEĞİL, DOĞU VE BATI TÜRKİYE’DE BULUŞTU DEMEK”

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin Türkiye’de yapılmasının da çok kıymetli olduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi:

* Bugün Rusya Ukrayna savaşında sadece Türkiye iki tane ülkeyi masaya oturtmadı. Bugün Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin Türkiye’de olması çok kıymetli fotoğraftı ama o fotoğrafın anlamı 2 ülke değil, Doğu ile Batı Türkiye’de buluşuyor demek.

* Yeni dünyanın inşasında Hindistan, Çin, Rusya o bölgede oluşurken Amerika, Avrupa burada oluşurken, Türkiye oluşturduğu kendi sinerjisiyle, bulunduğu yer itibariyle Doğu ile Batı’nın merkezinde olan, dengeyi kuran, hakemlik yapan güçlü Türkiye olmanın onurunu ve gururunu yaşıyor.

“TÜRKİYE’NİN MENFAATİ NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAKTA KARARLIYIZ”

Yeni gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin; Ermenistan, Mısır, İsrail ve bugün de Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyle tekrar ilişkilerini gözden geçirdiğine dikkat çeken Turan, şunları söyledi:

* Tekrar komşularımız başta olmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Bölgenin parlayan yıldızı Türkiye diyoruz. Birileri diyecek, ‘ne işi var Arabistan’da, ne işi var Arap Emirlikleri’nde’.

* Kim ne derse desin Türkiye’nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Kıskananlar çatlasın. Biz yol yürüyoruz. 20 yıldır bu ülkenin başında Sayın Erdoğan varsa, halkıyla omuz omuza yürümesinden, halkıyla birlikte yol yürürken de konjonktürel sorunları iyi okunmasından dolayıdır.

* Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşını iyi okuyan bir ülke olarak sadece Avrupa’nın dediğini, Amerika’nın dediğini tekrarlayan bir ülke olmadık.

* Eğer öyle olsaydık Yunanistan gibi olurduk. Komşularına sataşan, yanlışlar yapan ama AB’nin dediğinden başka söz söyleyemeyen bir ülke olurduk. Ama Rusya ve Ukrayna, Yunanistan’da değil Türkiye’de toplantı yapmayı tercih etti. DHA