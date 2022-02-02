AKP’li üyenin meclis üyeliği düşürüldü, büyükşehirde dengeler değişti

Balıkesir'de İYİ Partili Susurluk Belediyesi'nin 2021 yılındaki 16 olağan ve 1 de olağanüstü meclis toplantısının yarıdan fazlasına katılmadığı ortaya çıkan AKP'li İbrahim Dürmüş’ün meclis üyeliği, Şubat ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile düşürüldü. Dürmüş'ün alınan kararla birlikte Büyükşehir Belediye meclis üyeliği de düşerken, Cumhur İttifakı büyükşehir belediye meclisinde sayısal üstünlüğünü kaybetti.

Halil ATAŞ

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Susurluk Belediyesi’nin olağan ve olağanüstü meclis toplantılarının yarısına katılmadığı ortaya çıkan AKP’li İbrahim Dürmüş'ün meclis üyeliği düşürüldü.

MİLLET İTTİFAKI’NIN OYLARI İLE DÜŞÜRÜLDÜ

İYİ Partili Susurluk Belediyesi’nin 2021 yılı içerisinde 16 olağan ve 1 de olağanüstü meclis toplantısının yarıdan fazlasına katılmadığı anlaşılan AKP’li İbrahim Dürmüş’ün Şubat meclisi toplantısında, meclis üyeliğinden düşürülmesi için oylama yapıldı. Oylamada, en fazla sandalyeye sahip İYİ Parti ve CHP evet, AKP ve MHP'li üyeler ise ret oyu verdi. Oy çokluğu ile meclis üyeliği düşen Dürmüş’ün büyükşehir meclis üyeliği de düşmüş oldu.

Susurluk Belediyesi’nde İYİ Parti 5, CHP 4, AKP 5, MHP’nin ise 2 meclis üyesi bulunuyor.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜ ORTADAN KALKTI

AKP’li Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş'ün üyeliğinin düşürülmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de dengeler değişti. AKP’nin 45 olan sandalyeye sayısı 44’e düştü. MHP’nin 1 üye sayısı ile Cumhur İttifakı’nın sayısal üstünlüğü ortadan kalkmış oldu. Mecliste CHP’nin 30, İYİ Parti’nin 15, Bağımsız 3 üye bulunuyor.

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