AKP’li vekilin ‘pazar ucuz’ paylaşımına tepki

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, semt pazarındaki sebze ve meyve fiyatlarının yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. “Sakın ha, FOX TV’den sebze neyim almayın çok pahalı, Afyon pazarı sudan ucuz” notunun yer aldığı paylaşıma tepki yağdı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bir vatandaşın semt pazarındaki sebze ve meyve fiyatlarının yer aldığı fotoğrafı alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Sakın ha, FOX TV'den sebze neyim almayın çok pahalı, Afyon pazarı sudan ucuz” notu yer aldı. AKP'li Özkaya'nın paylaşımının altına birçok vatandaş yaptığı yorumlarla tepki gösterdi.

“ÜLKE GERÇEĞİNDEN KOPUK YAŞAYANLAR…”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da AKP'li Özkaya'nın paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Daha önce 50 liraya dolan pazar çantasının şimdi 200-300 liraya bile dolmadığını ifade eden Köksal, şu ifadelere yer verdi:

“Millet artık dolar avro fiyatı takip eder gibi sebze meyve fiyatı takip eder hale gelmiş Mart ayında enflasyon TÜİK'e göre bile yüzde 61 olmuş. Mutfaklar yangın yerine dönmüş. Vatandaş belki biraz daha indirimli alabilirim diye pazara dağılma saatinde çıkıp yokluk yüzünden anneler pazar artıklarından sebze toplayıp yemek yapar olmuş.

Halk zamlarla ezilirken ülke gerçeğinden kopuk yaşayanlar fiyatlar ucuz diye paylaşım yapmışlar. Siz sağdan soldan resim bulup böyle paylaşımlar yapacağınıza pazara çıkın oradaki vatandaşa sorun bakalım fiyatlar ucuz mu diye.

Daha önce 50 liraya dolan pazar çantasının şimdi 200-300 liradan aşağı dolmadığını göstersin. Pazarcı esnafını ziyaret edin de neler çektiğini görün. Neredeyse günaşırı gelen akaryakıt zamları yüzünden nakliyenin nasıl pahalandığını hâlde kalem kalem ödenen giderleri ve artık vatandaşın sebze meyveyi gram gram almaya başladığını anlatsın size”

“TOK AÇIN HALİNDEN NE ANLAR?”

“İnternette dolaşmak yerine pazarlarda dolaşın” diyen Köksal,

“Bu arada sadece sebze meyve pazarlarını da değil hayvan pazarlarını da dolaşın. Yeme yaptığınız zamlar yüzünden besicilerin artık süt ineklerini bile kesime yolladığını ahırındaki hayvanlara yem alabilmek için hayvanını kesime yollayıp o parayla diğer hayvanlarını besleyebildiğini hayvan pazarına gelirken mazot zamları yüzünden artık herkesin 2-3 kişi ortaklaşa mazot alıp tek araçla hayvanlarını getirdiklerini çoğu zaman müşteri bulamadan döndüklerini onların çektikleri çileyi görürsünüz.

Sarayın şatafatlı sofralarında oturup A Haber izleyerek her şey güllük gülistanlık olmuyor. Atalarımız tam da sizler için söylemiş: Tok açın halinden ne anlar?” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Vatandaştan, Nureddin Nebati'ye tepki: Yalan söylemek bedava!