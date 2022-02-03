AKP’li vekilin yüksek faturalarla boğuşan esnaf için sözleri olay oldu

TBMM'de konuşan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yüksek faturalarla boğuşan esnafın durumuna dikkat çekerek, "Birçok dükkanda esnafın elektriklerini kapatmış olduğunu, ısıtıcılarını kapatmış olduğunu, lambaları yakıyorsa da belli yerlerin lambalarını yakıp kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm” dedi. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in “İyi, güzel bir şey bu” yanıtını vermesi büyük tepki çekti. O anlar meclis tutanaklarına yansıdı.

Sozcu.com.tr

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada OSB'lerdeki elektrik kesintileri ve artan faturalar karşısında esnafın düştüğü zor duruma dikkat çekti. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in CHP'li Kaya'ya verdiği yanıt olay oldu.

TBMM tutanaklarına yansıyan ifadelere göre Ahmet Kaya, “Vatandaşlarımızla görüştüm; dükkânları, esnafları ziyaret ettim. Ziyaretimde birçok dükkânda esnafın elektriklerini kapatmış olduğunu, ısıtıcılarını kapatmış olduğunu, lambaları yakıyorsa da belli yerlerin lambalarını yakıp kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm” diye konuştu.

AKP’Lİ VEKİL: İYİ, GÜZEL BİR ŞEY BU

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise o anda, “İyi, güzel bir şey bu” yanıtını verdi.

“ONLARIN ÖYLE BİR DERDİ YOK”

Ahmet Kaya ise konuşmasının devamında, “Evlerde vatandaşımız battaniyelerin altında montuyla, hırkasıyla oturur oldu. Tabii, arkadaşımız “Güzel bir şey.” diyor, onların öyle bir derdi yok. Trabzon dönüşü yolda gelirken videosunu da paylaştım, sarayın oradan geçti yolum, sarayın ışıkları ışıl ışıl yanıyordu; saray rejiminin, o rejimi destekleyenlerin böyle bir derdi, sıkıntısı yok tabii, onların tuzu kuru” ifadelerini kullandı.

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