AKP’liler arasında çirkin tehdit: Seni çivi gibi çakarım!

Diyarbakır'ın Bismil'de AKP İlçe Başkanı Veysel Yağmur’un, partinin gençlik kollarında teşkilat sorumlusu olarak görev yapan Ramazan Yıldız’a yönelik telefonda ettiği tehdit ve hakaret dolu sözler dava konusu oldu.

Özgür CEBE

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Bismil'de AKP ilçe başkanlığı görevini yürüten Veysel Yağmur'un partinin ilçe teşkilatında gençlik kollarında teşkilat sorumlusu Ramazan Yıldız'ı telefonla ve mesajla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Veysel Yağmur'un sanık, Ramazan Yıldız'ın ise müşteki olarak yer aldığı iddianamede, sanığın “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile tehdit ve hakaret” suçunu işlemekten 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KÜRTÇE AĞIR KÜFÜRLER VE HAKARETLER

İddianamede sanığın AKP ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve müşteki ile aralarında tespit edilemeyen bir nedenle husumet olduğu belirtildi.

Sanığın suç tarihinde, gençlik kolları başkanını aradığı ve aralarında Kürtçe şu diyaloğun geçtiği kaydedildi:

Sanık: “Remo senin görevin nedir aslanım, beni tanıyor musun? Numaram var mı sende?”

Mağdur: “Tanımadım, numaran yok bende”

Sanık: “Ben başkan, senin görevin nedir partide”

Mağdur: “Ben gençlik teşkilat başkanıyım”

Sanık: “Gençlik teşkilatta … ye işini yap. Ben gelirsem oraya seni çivi gibi yere çakarım, döverim…” devamında ağır küfürler…

Mağdur: “Hayırdır başkanım ben ne yaptım?”

Sanık: “İşini yap, Ben geliyorum şimdi partiden çıkıyorum”

Son olarak mağdurun da “ben işimi yapıyorum” diyerek telefonu kapattığı belirtildi.

İFADESİ ALINDI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İddianamede, sanığın alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği, dosya içindeki HTS kayıtlarına bakıldığında da sanığın mağduru aradığının sabit olduğu belirtildi.

Sanığın mağdura yönelik tehdit ve hakaret suçundan yargılamasının yapılarak cezalandırılması istendi.

Sanığın mağdura Kürtçe olarak tehdit ve hakaretlerini içeren ses kaydı da CD içinde dosyada delil olarak yer aldı.

Sanık Veysel Yağmur'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bismil Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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