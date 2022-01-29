AKP’liler cami yeri için birbirine girdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılacak bir caminin yeri için AKP'liler kavga etti. İlçe Başkanı Kenan Selim Argan'ın kardeşi "Foto Adem" olarak tanınan fotoğrafçı Adem Palabıyık'ı darp etti. Her ikisi de yaşanan olaydan sonra bir birlerini suçladı.

İsmail AKDUMAN

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Ünye’nin Pınarbaşı Mahallesi’nde yapılacak olan cami nedeniyle AKP’liler arasında yaklaşık 1 yıl önce fikir ayrılığı yaşandı.

İddialara göre AKP İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve ailesi, dernek tarafından yapılacak olan caminin kendi evlerinin önüne yapılmasını istedi.

Kendisi de AKP’li olan Adem Palabıyık ise, caminin herkesin kolayca ulaşabileceği merkezi bir yerde inşa edilmesini savundu.

Palabıyık, zaman zaman sosyal medya hesabından da “Milletin kurduğu partiyi, millete eziyet eden insanlarla doldurursan sonuç, bizlere eziyet etmek olur. Camimizin mahallenin (köyün) ortasına yapılması için ilçe başkanının (Kemal Selim Argan) evinin mahallenin ortasında mı olması gerekiyor?” diyerek caminin köyün ortasına yapılmasını savunarak tepki gösterdi.

CAMİ AVLUSUNDA DARP EDİLDİ

İki gün önce meydana gelen olayda ise, Adem Palabıyık ile Adem Argan konuşmak için Orta Cami’nin avlusuna gitti.

İddiaya göre konuşmak istediğini belirten Argan Palabıyık’a hiçbir şey demeden kafa attı. Ardından da Argan yere düşen Palabıyık’ı tekmeleyerek darp etti. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar kavgayı ayırdı.

“OLAY TAMAMEN KİŞİSELDİR”

AKP İlçe Başkanı Kemal Selim Argan’ın kardeşi Adem Argan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Adem Palabıyık’ı tehdit etmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Orta Cami’nin oradaki yoldan işe giderken foto Adem Palabıyık bana laf attı ve beni cami avlusuna çağırdı.

* Orda bana ağza alınmayacak kelimeler sarf etti. Aramızda arbede yaşandı sanki önceden planlanmış gibi elemanları ile toplu olarak bana saldırdılar.

* Olay kesinlikle ve kesinlikle bundan ibarettir. Lakin Foto Adem yaşanan bu olayı her zaman sosyal medyada yaptığı gibi başka taraflara saptırdı.

*Kendisini kesinlikle hiç tehdit etmedim etmem de. Bu olay tamamen kişiseldir. Olayı farklı mecralara çekmek taşımak apaçık kötü niyetli olduğunun ispatıdır.

“HESABININ YARGI YOLUYLA SORULMASINI İSTİYORUM”

Adem Palabıyık’a kendisine yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada Adem Argan’ın araçla dükkanın önünden geçerken kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

Argan’ın bir süre sonra geri geldiğini ve kendisinden özür dileceğini sandığını dile getiren Palabıyık, şu ifadeleri kullandı:

* İş yerimin önüne gelerek yanıma yanaştı. Bende kendisine yanımızda insanlar olduğu için cami avlusuna gidelim dedim.

* Cami avlusuna gider gitmez bana kafa atarak yerde tekme vurarak darp etmiştir. Bunu duyan çalışanım ve esnaflar beni kurtarmak adına olaya müdahale ettiler.

* Adem Argan’ın açıklamaları öncekiler gibi tamamı ile yalandır. Ben bana yapılanlardan katiyen utanmıyorum. Dayak yemekten utanmıyorum. İlçe başkanı mahallemizdeki bu camimize bu raporu nasıl çıkarır bunları Allah’a havale ediyorum.

*Adaletin gerekeni yapacağına inanıyorum. Sayın cumhurbaşkanımdan, bu fotoğrafımı görüp yetkilileri Pınarbaşı mahalleme gönderip yüzde 100 haklı olduğumu görmesini ve Ünye AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan’ı görevden almasını rica ediyorum. Adem Argan’a da adaletin gerekeni yapacağına canı gönülden inanıyorum.

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