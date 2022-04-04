AKP’liler, CHP’lilerden şikayetini geri çekti

Geçen Ekim ayında, sosyal medya hesapları üzerinden '10 bin dolar alan siyasetçi kim?', '128 milyar dolar nerede?' şeklinde paylaşımda bulunan CHP Eskişehir il yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Eskişehir İl Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Kemal ATLAN

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Geçen Ekim ayında sosyal medya hesapları üzerinden ’10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ ve ‘128 milyar dolar nerede?’ şeklinde paylaşımlarda bulunan CHP Eskişehir il yöneticileri ve meclis üyeleri hakkında AKP Eskişehir il yöneticileri, kendilerini toplum içinde küçük düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Aralarında CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP İl Başkan Yardımcısı Kazım Durur, CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Dilder’in de aralarında bulunduğu 5 kişi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade vermişti.

ÖNCE ŞİKAYET ETTİLER, SONRA VAZGEÇTİLER

Suç duyurusunda bulunulmasının üzerinden 5 ay sonra sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, bu eylemlerin AKP'li meclis üyesi arkadaşlarının haklı tepkilerini bastırmak ve yıldırmak amaçlı yapıldığını savundu. Yaptıkları şikayeti geri aldıkları belirtilen Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

* Meclis üyesi arkadaşlarımızın haklı tepkilerini bastırmak ve yıldırmak amaçlı yapıldığı ortada olan eylemlerden dolayı bir süre önce bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında şikayetçi olmuştuk.

* Bu eyleme karışan kişiler; başta şahsım olmak üzere, Odunpazarı Belediye Meclis üyelerimizi, il başkan yardımcılarımızı da 1000'den fazla kez anlamı, bağlamı belirsiz sorular ile ismen işaretleyerek, huzur ve sükunu bozmak dışında bir amaçlarının olamadığı apaçık ortadır!

* Ancak yine de CHP üyeleri de dahil siyasetin, fikir ortaya sürmenin de anlamlı ve yapıcı şekilde gerçekleştirilmesi temennisi ile devam eden davalardaki şikayetimizden arkadaşlarım ve şahsım adına vazgeçiyoruz..!

* Umuyoruz ki! bundan sonra vakitlerini topluma faydalı olacak, olumlu amaçlar ile değerlendirirler.

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