AKP’liler duyurdu: Hasan Polatkan seferlere devam edecek

MHP ve AKP Eskişehir Milletvekillerinin, Hasan Polatkan Havalimanı’nın uçuşlara kapatılmaması için bugün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşme sonuçlandı. AKP'liler tarafından yapılan duyuruda Bakanlığın ‘seferlere devam etme kararı' aldığı duyuruldu.

Kemal ATLAN

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1 Nisan 2022 tarihinden itibaren, sadece yurtdışı uçuşların yaptığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın işlevsiz hale getirerek, buradaki tüm seferlerin Zafer Havalimanı üzerinden gerçekleşecek olmasına gelen talepler üzerine AKP ve MHP milletvekilleri, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

ULAŞTIRMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını, uçuş garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat vermesi, sadece yurtdışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılacak olmasına neden oldu. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren tüm seferlerin Zafer Havalimanı üzerinden gerçekleşeceğinin duyurulmasının ardından muhalefet milletvekillerini yanı sıra gerek AKP milletvekilleri ve yöneticileri gerek muhalefet milletvekili yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Eskişehirliler ve havalimanını kullanan gurbetçilerin tepkisine neden olmuştu. Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılmasına karşı çıkan AKP’liler bugün, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü. AKP MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan ile AKP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Özcan, Hasan Polatkan Havalimanı’nın uçuşlara kapatılmaması için bugün Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Çalışkan, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili konu çözülmüştür. Seferler devam edecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ZAFER’E YÖNLENDİRİLMESİ ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL”

Hasan Polatkan Havalimanı'nın uçuşlara kapatılması hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir'i olumsuz olarak etkileyecek bu karardan vazgeçilmesi için son ana kadar beklediklerini belirterek, konu hakkında Eskişehir milletvekilleri AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Nurullah Sazak'ın Ankara'da Ulaştırma Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görüşme yaptığını ve bunun görüşme neticesinde sorunun çözüldüğü bildirildiğini kaydetti. 100 bin kişinin yolculuk yaptığı Hasan Polatkan Havalimanı'ndaki uçuşların Zafer Havalimanı'na yönlendirilmesinin anlaşılır olmadığını belirten Güler, bu sebeple şehrin durduk yere mağduriyet yaşadığını söyledi. Bu karar alınırken ne odalara, ne havayolunu kullanan hemşerilerimize, ne de havayolu şirketlerine danışıldığını belirten Güler, kararın Eskişehir milletvekilleri ve bürokratlarının görüşleri alınmadan verildiğini kaydetti.

DOĞRU KARAR İÇİN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ



Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşme neticesinde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesinin şehir ekonomisi adına doğru bir karar olduğunu söyledi. Başkan Nadir Küpeli yaptığı açıklamada Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorun çözüldüğü belirterek, “Hasan Polatkan Havalimanımızın seferlerinin aynı şekilde devam edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda emeği geçen Sayın Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm yetkililere Eskişehir OSB Yönetimi ve sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Alınan bu kararla havalimanımız Eskişehir ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamaya devam edecektir. İlerleyen yıllarda havalimanımızın artan yolcu potansiyeliyle ülkemizin önde gelen havaalanlarından biri olduğunu herkes görecek” diye konuştu.

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