AKP’lilerin zamları küçümsemesi vatandaşı çileden çıkarttı

Fahiş elektrik zammı her kesimden insanı etkilerken, AKP cephesinden zamları küçümseyen, abartıldığını belirten açıklamaların gelmesi vatandaşı çileden çıkardı. Evlerinde kabanla oturduklarını belirten vatandaşlar "Bu ülkeyi yönetenler açısından mini olabilir ama bizim için mini değil, X large bir artış" dedi.

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Yaşar ANTER Latif SANSÜR

SÖZCÜ muhabirleri Muğla ve Aydın'da vatandaşlara mikrofon uzattı, “İktidarın bazı sözcüleri zamlar için ‘mini mini' derken bazıları da elektrik faturalarının abartıldığı yönünde görüş bildiriyor. Sizce abartılıyor mu? Geri alınmalı mı? Alt limit düzenlemesi yeterli olmaz mı?” diye sordu.

Vatandaşlar, “Zamları küçümseyenler bizimle alay ediyor” derken, artışların geri alınmasını istedi. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

EVDE KABANLA OTURUYORUZ

Fevzi Aslan (esnaf): Elektrik fiyatları fahiş bir şekilde yükseldi. Kimisi mini mini arttı diyor, kimi alabildiğince arttı diyor. Biz ikincilerdeniz. Çünkü asgari ücretle geçinmeye çalışan emeklileriz. Elektrik zammı geri alınmalı. Evde işte hep kabanlarla oturuyoruz.

ELEKTRİK FATURALARI KİRALARLA YARIŞIYOR

Murat Yakar (esnaf): Yaşım 62, bu yaşıma kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde bu kadar kısa sürede gelen bir elektrik zammı yaşamadım. Elektrik faturaları neredeyse dükkan kiraları, ev kiralarıyla yarışıyor. Esnafı, vatandaşı ciddi anlamda etkiliyor. Ülke çok ciddi bir yoksulluğa gidiyor. İktidar milletvekillerinin ‘mini zam' veya ‘abartılıyor' demesini anlayamıyorum. Somut bir örnek vereceğim: İşyerime 1100-1200 gelen elektrik faturası, zamdan sonra 2400 lira geldi. Eve 400-500 lira gelen fatura 1100 olarak geldi. Çok ciddi bir fark. Bunun mini mini bir zam olarak niteleyenler kendi bütçeleriyle, ceplerindeki para, kazançlarına göre değerlendirmesinler; emekliye, asgari ücretliye sorsunlar.”

ZAM ONLARI ETKİLEMİYOR Kİ…

Sadrettin Ergün (emekli): Tarifeli demokrasi, tarifeli hukuk, tarifeli siyasetin olduğu yerde bu zamları, elektrik fiyatlarını normal karşılıyorum. Hukukun ve adaletin olmadığı yerde bunları doğal karşılamak gerekiyor. Bunlar daha iyi günlerimiz, daha kötü günler var. Bazı milletvekilleri zamlara mini mini diyor, bu zamlar onlara yansımıyor ki. Meclis lokantası ile esnaf lokantasının fiyatları aynı mı? Zam etkilemiyor ki onları.

KULLANIMLARIMIZI KISACAĞIZ

Fevzi Çalışkan (esnaf): Elektrik faturalarımız geçtiğimiz aylara göre iki kat fazla geldi. Kullanımlarımızı kısacağız. Mini mini zam diyenler için mini mini olabilir, ama bizim için değil.

KAŞIKLA VERDİLER, KEPÇEYLE ALDILAR

Rukiye H. (pazarcı): Geçen ay 480 lira gelmişti, bu ay üç katından fazla 1514 lira geldi. Böyle bir fark hiç görülmedi. Bu zamlar mini mini olmadı birden saldılar. Asgari ücreti kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar.

FATURALAR İKİYE KATLANDI

Gülizar Çetin (ev hanımı): Odun sobası yaktığım halde iki kat fazla elektrik parası geldi. Faturalar ikiye katlandı, neresi mini mini? Onlara göre minidir.

ÜRETTİĞİMİZ HER ŞEYE ZAM YAPACAĞIZ

İsmail Arı (üretici, çiftçi, pazarcı): Elektriğe gelen zam mini mini değil, basbayağı büyük bir zam. Bu zamlar bizim de ürettiğimiz her şeye zam yapmamıza neden olacak. Veya çiftçiliği bırakacağız.

ZAMLARI KÜÇÜMSEYENLER BİZİMLE ALAY EDİYOR

Ali Ekiz (pazarcı): Eskiden tavuklarımızı ısıtmak için bile elektrik yakıyorduk, şimdi yakamıyoruz. İşimiz çok zor. Zamları küçümseyenler bizimle alay ediyor. Yüzümüze baka baka yalan söylüyorlar.

HALKIN OMZUNA YÜK BİNDİRİLİYOR

Güney Şirin (inşaat ustası): Zamlar mini mini yapılıyor ama bu mini miniler birleştiğinde bir deve dönüşüyor. 2021 yılının Ocak ayında gelen fatura 436 TL, 2022 yılının Ocak ayında gelen fatura 1836 TL. Bu nasıl bir mini miniliktir, bunu açıklamak gerçekten güç. Hiçbir şeyin mini mini ya da tesadüfen olduğunu düşünmüyorum. Organize biçimde yapılıyor, birileri kazansın diye halkın omzuna büyük bir yük bindiriliyor.

KOCAMAN BİR DEVE DÖNÜŞTÜ

Hasan Yıldırım (mali müşavir): Bu zamlar ne çalışanlar açısından ne mekanlar açısından minik değil. Patronlar ya da bu ülkeyi yönetenler açısından minik olabilir ama bizim açımızdan yani vatandaş açısından minik değil. Çünkü aldığımız ücret, yaşam şartları ve yaşam kalitemiz hesaplandığında büyük. Minik olduğunu varsaysak bile şu anda kocaman bir deve dönüştü.

VATANDAŞLA DALGA GEÇİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Ayşegül Ülkü (işletmeci): Her şey ortada. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla dalga geçildiğini düşünüyorum. Bu kadar insanın mağduriyeti, hiçbir hükümetten insanın dikkatini çekemiyor mu? Bize yaptıkları üç kuruş zammı beş kuruş ile geri almaları af edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bodrum gibi bir yerde küçük bir işletme olmama rağmen 15 bin TL elektrik faturası geldi. 80-100 bin TL gelen işletmeler var.

NERESİ MİNİ MİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM

Hülya Elteş (sosyal medya uzmanı): Geçen ay bin 250 TL gelen elektrik faturam bu ay 3 bin 750 TL geldi. Bunun neresi mini mini çok merak ediyorum. Asgari ücrete yapılan zam ile temel gıdalar ile toplumun yaşaması için gerekli olan ihtiyaç maddelerine yapılan zamların mini mini olduğunu düşünmüyorum.

HİÇBİR HESABA KİTABA UYMUYOR

Galip Gür (turizm işletmecisi): Bu zamlar mini mini mi bilemem ama geçen ay kış halindeki otelime 11 bin 300 TL ödemişim, şimdi aynı kapasite aynı müşteri, 30 bin TL geldi. Bu benim ölçülerimde mini mini değil X large bir artış olarak görülüyor. Ben gerçekten böyle bir artışa anlam veremiyor, nasıl olur diye düşünüyorum içinden çıkamıyorum. Hiçbir hesap kitaba uymuyor. Bir turizmci buna ne kadar dayanabilir? Maliyetlerde bu kadar artışlar olduktan sonra otelcinin de buna dayanması mümkün değil.

NASIL YAŞAYACAĞIZ BİLMİYORUZ

Turan Akyüz (barmen): Zamların mini mini olduğuna inanmıyorum. Bunlar zaten hem kullandığımız akaryakıttan hem de gelen elektrik faturasından belli. Geçen ay 200 TL olarak ödediğimiz elektrik faturası bu ay 800 TL olarak geldi. Bundan sadece birkaç kişi değil bütün halk şikayetçi. Bu nedenle bu zamların mini mini yapıldığına inanmıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz.

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