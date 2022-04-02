AKP’nin kalesinde manda yoğurdu tepkisi

Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar bitmiyor. Vatandaşlar, zamlara ve ekonomik krize isyan ediyor. Kimi “Allah onları insafa getirsin. Ama gelmezler onlar. Onların tuzu kuru” diyor, kimi ise “Öleceğiz, ucu ucuna yaşıyoruz. Bulursak manda yoğurdu alacağız, biz normal yoğurt alamıyoruz.” değerlendirmesini yapıyor.

Fırat FISTIK

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AKP'nin 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yüzde 53,03 oy oranı ile belediye başkanlığını kazandığı Fatih'te, Kocamustafapaşa meydanında Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarla konuştuk.

BULURSAK MANDA YOĞURDU YİYECEĞİZ, NORMAL YOĞURT ALAMIYORUZ

“Her gün bir ekmek almak için burada kuyruk bekliyorum. Ben 74 yaşındayım. ‘70 sente muhtaç oldu bu ülke' dediler Demirel zamanında. Bundan 10 kat daha iyiydik. Maalesef emekliyiz. Öleceğiz, ucu ucuna yaşıyoruz. Bulursak manda yoğurdu alacağız, biz normal yoğurt alamıyoruz.”

SARAY'IN ÇEŞMELERİNDEN ALTIN AKIYOR

“İyiye gitmiyoruz. Sonumuz savaş. Pide yemeye niyetimiz yok zaten 7 lira pide parası veremeyiz. Bütçe kaldırmaz. Allah beterinden korusun, Allah onları insafa getirsin. Ama gelmezler onlar. Onların tuzu kuru. Saray'ın çeşmelerinden altın akıyor.”

DEMİREL ZAMANINDA OLMUŞTU AMA BU KADAR DEĞİLDİ

“Demirel'in zamanında olmuştu ama bu kadar değildi. Bu kadarla idare etmeye çalışıyoruz. Emekliyim, olduğu kadar idare ediyoruz.”

“Ekmek için bile sıra bekliyoruz. Asgari ücrete zam yaptılar, bak ne hale getirdiler. Keşke yapmasaydı öyle değil mi? Her gün üst üste zam oluyor.”

BU HÜKÜMET GİTSİN DİYE BAKIYORUZ

“En temel gıda ekmek, karın doyurucu. Ekmeği bile bu sıradan alıyoruz. Ne olacak halimiz? İnsanları düşünen yok. Pazara gittim yiyecek hiçbir şey almadım.”

“Maaşlar faturalara gidiyor ne yapacağız? Şaşırdık ne yapacağımızı, ne diyelim? Bu hükümet gitsin diye bakıyoruz.

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