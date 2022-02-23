AKP’nin kalesi olan ilçede Erdoğan’a ‘Rantı durdurun’ feryadı

Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde AKP'ye yüzde 69 gibi rekor oy aldığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde imar düzenlemesi sırasında AKP'li Belediyenin desteğiyle rant sağlandığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Ahmet KAYA

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İddiaya göre, Onikişubat'ın AKP'li Belediyesi, ilçeye bağlı Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt Mahallesi'nde imar düzenlemesine giderek 1/1000 ve 1/1500 ölçekli imar planlarını hazırladı.

Bu sırada, harita mühendislere Adil Dingiş ve Emre Ceyhan bu mahallelerde yaşayan ev sahiplerine giderek, “Oniki Şubat Belediyesi tarafından bu bölgedeki 2 bin 800 dönümlük arazinin parselasyon işlemleri için görevlendirildik. Bizlere vekaletname vereceksiniz, biz de işlerinizi takip edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar da konuyu belediye ve kadastro müdürlüğünden teyit ederek vekaletnameleri verdi. Çoğu yaşlı olan arazi sahiplerinin bazıları da okur-yazar olmadıkları için parmak basarak vekaletnamelerini onayladı.

UMUMİ VEKALETNAME ALDILAR

Ancak, vekaletnamelere arazi sahiplerinden yüzde 42 oranında Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) yüzde 3 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi payı, yüzde 3 Onikişubat Belediyesi ve yüzde 2 oranında da işlem yapma payı olarak kendisi alacağı yolunda şart yazıldı.

Bu sırada henüz hiçbir işlem yapılmadan parselasyon işlemlerini yürüten mühendislerden Adil Dingiş'in bir vatandaşın arazisini satınca gelişmeleri inceleyen arazi sahipleri kötü sürpriz ile karşılaştılar. Buna göre, kendilerine arazilerinin yarısının işlemler sonucu kendilerine verileceği söylenen vatandaşlardan yüzde 57 oranında pay alınacağını görünce soluğu önce Onikişubat Belediyesi'nde, ardından da Kahramanmaraş Adliyesi'nde aldı.

BELEDİYEYE BAŞKANI BAŞVURUYU GEÇİŞTİRDİ

Belediye yetkililerine vekaletname verdikleri iki harita mühendisini vekillikten azlettiklerini ve yeni harita mühendislerinin görevlendirilmesi talebinde bulunan arazi sahiplerinin bu isteği kabul edilmedi. Bu arada da iddiaya göre bir başka harita mühendisi devreye girerek, tapu kadastro müdürlüğünde görev yapan memur kardeşinin de vasıtasıyla hem vekaletname vermeyen arazi sahiplerini, hem de daha önce vekalet veren vatandaşları iknaya çalıştı.

Girişimlerinden sonuç alamayan arazi sahipleri eylem yaparak sorunlarının çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Ranta dur deyin” çağrısında bulundu. Vatandaşlar, AKP'li Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek'ten başka mühendis görevlendirmesi yapılmasını istedi, ancak bu girişimlerinden sonuç alamadı.

BASIN TOPLANTISINDA İSYAN

Basın açıklamasında konuşan bir vatandaş, parselasyon işlemini yapan mühendislere mühendislik ücretini devlet tarafından belirlenen tarife üzerinden ödeme tekliflerinin kabul edilmediğini belirterek, “Hibe başlığı adı altında çıkardıkları bu ödemelerin yapılmaması halinde tüm arsalarımızın hisseli çıkarılacağı tehdidinde bulundular.

Gördük ki ucu açık olan genel vekalet almışlar ve bu vekaletleri incelediğimizde gördük ki, arazimizden yüzde 50 değil, yüzde 57 oranında pay alınmış. Vekalet yoluyla aldıkları yerleri, işi tamamlamadan sattıklarını belirledik ve belgelerini şikayetimizde sunduk. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ile görüştük. Ama, hiçbir sonuç alamadık. Belediye, vatandaşın köşe başı yerlerini kendilerine tahsis etti, vatandaşın arsasını bayır bucak yerlere attı.

Bizler işin Onikişubat Belediyesi ve bu iki mühendis tarafından yapılmasını istemiyoruz. Çünkü, bunlara güvenimiz kalmadı. İmar uygulamasını istiyoruz. Ancak, adil ve adaletli bir şekilde olmasından yanayız. Tüm siyasi yetkililerle görüştük ama sonuç elde edemedik.Bizler devletimizin, milletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne olur sesimizi duy, bize yardım et.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Toplantıda konuşan yaşlı bir kadın ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, şunları söyledi: “Şimdi buraları kurda kuşa yem ediyonuz. Etmeyin Allah rızası için. Çoluğunuz, çocuğunuz var.Buralara yabancıları getirmeyin. Namussuzları namuslulara katmayın. Sana selam ediyorum. Ne olur bizi burada yormayın Allah rızası için. Seni de yaradan Allah, bizi de. Burada herkes dikkat etsin, Malınızı yedirmemeye çalışın gardaşlar.”

RANTA İZİN VERİLMESİN

Toplantıda konuşan CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise, yapılmak istenen işlemin büyük bir rant elde etmek olduğunu belirterek, “Yıllardır bu projenin yapılmasını hep istiyorduk. Ama, bir türlü yapmıyorlardı. Merak ediyorduk neden bu kadar geciktiriliyor diye. Şilmdi gördük ki rant için geciktiriyorlarmış.

Artık vatandaşların sırtından insinler, hepsi lüks evlerde lüks arabalara binerken vatandaşın bir karış toprağına göz dikmesinler. Belediye yetkilileri eğer bu bölgede imar uygulaması yapmak istiyorlarsa vatandaş bırakın kiminle çalışmak istiyorsa onunla çalışsın. Bırakın biraz da vatandaşın yüzü gülsün” dedi.

MALI GÖTÜRMEK İÇİN YAPIYORLAR

Rant iddialarını soru önergesiyle TBMM'ye taşıyan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, imar uygulamasana karşı çıkmadıklarını, ancak imar adı altında vatandaşların arazilerinin ranta kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. Öztunç, “Ama, imar uygulaması adı altında birileri malı götürmeye çalışıyor.

Vatandaşın, atadan; dededen kalma bin yıllık topraklarını ellerinden almak istiyor. Bazı mühendisler belediye ile işbirliği içerisinde. Yasal olarak maksimim yüzde 45 olan DOP'un çok üzerinde toprağına el konulmaktadır. Haklı olduklarını AKP'ler de biliyor, biz de biliyoruz ama son ayakta malı ötürmek için yapıyorlar” dedi.

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