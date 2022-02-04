AKP’nin kalesinde acı tablo: Sadece bir ilçede bin 236 kişinin elektriği kesildi

Kayseri Talas İlçe Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, elektriğe gelen zammın ardından vatandaşların elektrik faturalarını ödeyemediğini söyledi. Çalıksoy, “Vatandaş sıkıntı içinde. Faturasını gününde ödeyemiyor. Kimi zaman elektriği, kimi zaman doğal gazı kimi zaman da suyu kesiliyor. 165 bin nüfuslu ilçemizde ne yazık ki bin 236 abonenin elektriği kesilmiş. Bu vatandaşlarımız faturalarını gününde ödeyememiş. Çünkü millette para yok” dedi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri Talas İlçe Belediye Meclisi'nin İYİ Partili Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Yüksek enflasyon ile birlikte her geçen gün vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade eden Çalıksoy, bu sorunlarla birlikte evlerde ailelerin büyük dertlerle, çaresizlikle karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti.

“GEÇİM DERDİ İÇİNDEKİ VATANDAŞIMIZ BİR ÇIKIŞ ARIYOR”

Çarşı-pazarda fiyatların el yaktığını dile getiren Çalıksoy, artık kiloyla değil taneyle, gramla alışverişlerin yapıldığı belirtti.

Çalıksoy, “Hayat pahalılığı her geçen gün daha da artıyor. Nereye gitsek, kiminle konuşsak bir dokunup bin ah işitiyoruz. İnsanlar hayat pahalılığından, yüksek enflasyondan, art arda gelen zamlardan bıkmış durumda. Çevrede yüzü gülen insan neredeyse yok. Herkes dert küpü. Geçim derdi içindeki vatandaşımız bir çıkış arıyor“ diye konuştu.

BİN 236 ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLMİŞ

Türkiye genelinde olduğu gibi AKP'nin kalesi Kayseri'de de yoksulluğun, yokluğun arttığını belirten İYİ Partili Çalıksoy, vatandaşın kiralarını, faturalarını ödemekte de zorluk çektiğini söyledi. Ekonomik sıkıntılarla birlikte faturasını ödeyemeyen vatandaşların sayısında da ciddi artışların olduğunu kaydeden Çalıksoy,

“Vatandaş sıkıntı içinde. Faturasını gününde ödeyemiyor. Kimi zaman elektriği, kimi zaman doğalgazı kimi zaman da suyu kesiliyor. 165 bin nüfuslu ilçemizde ne yazık ki bin 236 abonenin elektriği kesilmiş. Bu vatandaşlarımız faturalarını gününde ödeyememiş. Çünkü millette para yok. Geçim derdi herkesi kara kara düşündürüyor.

Kimisi parayı bulup, elektriğini bir süre sonra yeniden açtırmış, kimisi ise hala ödeyememiş ve karanlıkta yaşıyor. Kimisi bu ay parayı bulduk ödedik, peki gelecek ay ne olacak diye umutsuzluk içinde yaşıyor. Sonuçta bir gerçek var ortada. İnsanlar faturalarını gününde ödeyemiyor, elektriği kesiliyor. Ekonomik sıkıntıdan çarşı-pazara çıkamıyor” dedi.

“BU TABLONUN SORUMLUSU İKTİDARDIR”

Vatandaşın bu hale gelmesinde tek sorumlunun AKP iktidarı olduğunu belirten Çalıksoy, “İktidar vatandaşın gerçeklerinden uzak. İktidarın, gelinen süreçte toplumun gerçeklerinden kopuk bir yönetim anlayışı var. Algıyla, gerçekleri gizleyerek, rakamları saklayarak vatandaşı aldatacaklarını sanıyorlar, ancak vatandaşımız her şeyin farkında.

Vatandaşı enflasyon altında ezen, faturalarını dahi ödeyemez hale getiren sonra da hiçbir şey yokmuş gibi milletin aklıyla alay eden bu iktidara ilk seçimde gereken dersi vatandaşımız verecektir. İYİ Parti iktidarında da vatandaşımız hak ettiği huzura, refaha kavuşacak. Ülkemiz de vatandaşımız da ekonomiden eğitime, sağlığa kadar her alanda iyi olacak” şeklinde konuştu.

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