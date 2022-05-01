Akşener: Çok az kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, "Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya paylaşımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Sosyal medya paylaşımında Akşener, “Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde ve sanayisinde; gecesini gündüzüne katan, alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye’ye çok az kaldı” ifadelerine yer verdi.

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