Akşener’den dikkat çeken Erdoğan ve Nebati paylaşımı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yeni Ekonomi Paketi'ni açıklayan Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

‘Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı’yla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener’den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“ARASIN ÇEKİNMESİN”

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyen Akşener, “İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin. Nebati Bakan'ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin” ifadelerini kullandı.

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