Akşener’den maaş isyanı: Haram zıkkım olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mersin ziyaretinin son durağı Tarsus ilçesi oldu. Akşener burada da esnafın, vatandaşın dertlerini ve taleplerini dinledi. Akşener, bu ilçedeki ziyaretlerinin ardından da kendisini takip eden yoğun kalabalığa seslendi. 11 maaş alan danışmanların olduğunu belirten Akşener, “O maaşı verenlere haram zıkkım olsun" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Tarsus’ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, girdiği bir dükkanda çalışanlara gün içinde kaç müşteri geldiğini sordu. Sadece 1 kişinin alışveriş yaptığını öğrenen Akşener, “Yürümez ki bu iş. Vay be…” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

“VERİLEN SÖZLER UNUTULDU”

Esnaf ziyaretleri ardından “Başbakan Akşener” sloganları altında kendisini bekleyenlere hitap eden İYİ Parti lideri; atanamayan öğretmenler, EYT’liler ve çiftçiler için verilen sözlerin unutulduğu söyledi. Akşener, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

*Bir gün grup konuşmamı yaptım, Allah var kendi kendimi pek beğendim. Güzel bir konuşma yaptım, çıktım, gazeteciler duruyor. Ben de grup konuşmamla ilgili soru sorulacak zannettim.

*Dedi ki gazeteci kardeşim, ‘Sayın Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu’na şöyle şöyle dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da ona şöyle şöyle dedi. Siz ne diyorsunuz?’ İçimden geçen, ‘elinin körünü diyorum’du ama diyemedim… ‘Bana ne’ dedim.

*Ve o gün parti binasına geldim, dedim ki, ‘Vatandaş, seçmen kazık yiyor. Siyasiler birbirleriyle başka konular üzerinden kavga ediyor.’

*Hani seçmen velinimetti. Hani bu meydanlara ağalar gelip, ister bin kişi, ister yüz kişi, ister elli kişi gelip konuşmak mecburiyetindeydi. Hani her siyasetçi gerçek derdin, sizin dertlerinizin çözümüne dair konuşmak durumundaydı. Bunların hepsi kayboldu gitti.

“BU HARAMİ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

‘Şapkamı koysam, ceketimi assam seçilirim meselesinden’ bu durumun yaşandığını savunan Akşener, “İşte el ele verip bu harami düzeni sandıkta demokrasi ile helal oylarınızla değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında 11 maaş alan danışmanların olduğunu belirten Akşener, alandakilerin yuhalaması üzerine “Yapmayın, biz öyle değiliz. Biz değiştireceğiz, biz bu harami düzeni değiştireceğiz” dedi.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

“Senin çocuğun işsizken 5 maaş alan o danışman haram yiyor” diyen Akşener, “O maaşı verenlere haram zıkkım olsun. Bakın her şey değişecek. O sandığa gideceksiniz, kendinizi düşüneceksiniz” şeklinde konuştu.

“GÜNAHTIR GÜNAH…”

Erdemli ziyareti sırasında bir kişinin kendisine “100 kilo limon satıyorum, 1 çuval gübre alıyorum. 10 kilo limon satıyorum, 1 kilo mazot alıyorum” dediğini hatırlatan Akşener, “Günahtır günahtır. Kendiniz bol bulamaç, insanlar ne bulacağını bilemeyen bir durumda” diyerek duruma tepki gösterdi.

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