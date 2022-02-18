Alaattin Çakıcı’nın yeğenine saldırıda 3 gözaltı

İstanbul’da Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın vurulmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüphelilerin başka bir suç örgütünün üyeleri olduğu öne sürüldü.

Habip ATAM

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Olay, 15 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında İstanbul Cevizlibağ'da meydana gelmişti. Adem Çakıcı, şoförünün kullandığı aracıyla seyir halindeyken, yanlarına başka bir araç yanaştı.

Saldırganlar Çakıcı'ya doğru 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri Çakıcı'nın sağ bacağına isabet etti. Yaralanan Adem Çakıcı'nın şoförü, aracı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

‘SALDIRGANLARI GÖRMEDİM'

Olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları toplandı. Saldırganların bir otomobil ve bir motosikletle saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheliler tek tek belirlendi.

Bir suç örgütü üyesi olduğu öğrenilen şüpheliler G. M., G.D. ve D.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE VURULDU

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Çakıcı daha önce de silahlı saldırıya uğramıştı. Kadıköy'de bir restoranda 2017'de yaşanan olayda, 2 saldırgan ateş açmıştı. Adem Çakıcı o saldırıda 5 kurşunla yaralanmıştı. Adem Çakıcı, İzmir'de “2007”de düzenlenen Veliaht Operasyonunda 14 adamıyla gözaltına alınmıştı.

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