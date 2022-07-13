Alaçatı’da orman yangını çıktı!
Datça'da öğle saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken saat 13.30 sıralarında da İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ayrıntılar geliyor…