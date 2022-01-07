Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; Alanya Hamdullah Emin Paşa belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adaylar 21.01.2022 tarihine kadar başvuru gerçekleştirebilir.

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