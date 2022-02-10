Alevî Derneklerinden, ortak tepki

Kocaeli'de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Alevilere küfürler eden Yakup T., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakup T., ile ilgili Alevî Kültür Dernekleri de şikayetçi oldu.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Yakup T. hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma başlattı.

ALEVÎ DERNEKLERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bugün Kocaeli adliyesine gelen Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi Birol Sağlam, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Ali Ekber İncesu, Alevilere hakaret eden Yakup T., hakkında şikâyetçi oldu. Alevî yurttaşlara CHP il örgütü de destek verdi.

“İNANÇ DEĞERLERİMİZE SÜREKLİ YAPILAN SALDIRILAR VAR”

Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Alevî Dernekleri, şu mesajı verdi;

*İnsanlık tarihi kadar eski olan ve var oldukları tüm dönemlere huzuru, barışı, kardeşliği ve eşitliği getirmeyi hedefleyen inançlar ve inanç sistemleri; her döneminde eşitsizliğe, düşmanlıklara ve savaşlara yol açtığı maalesef tarihsel bir gerçekliktir.

*Resmi Dinsel anlayışın dışında oluşan Alevilik İnanç Sistemi, İnsan Sevgisi üzerine kuruludur. ‘Ne Ararsan İnsanda ara’ der, ‘Benim Kabem İnsandır’ der. İnsanı incitmez.

*Her türlü ayrımcılığa karşıdır. Barıştan, dostluktan, hoşgörüden yana, bilime ve gelişime açıktır.

*Farklılıkları zenginlik olarak görür. Kendi dışındaki inançsal, dinsel, kültürel farklılıkları bir gerçeklik olarak görür ve saygı gösterir.

*Tüm bunlarla beraber maalesef ötekileştirilen, yok sayılan, görmezden gelinen İnanç değerlerimize sürekli yapılan saldırılara dün ilimizde bir yenisi daha eklenmiştir.

*Son günlerde yazılı basın ve sosyal medya vasıtasıyla Alevilere karşı sarf edilen hakaretler silsilesi, boyutunu arttırarak devam ediyor.

*Biz bu durumu, geçen yılın sonunda karşılaştığımız, maaşlı vaiz ve yazarların mesnetsiz ve hadsiz söylemlerinden bağımsız ele almıyoruz.

*Hukukun üstünlüğünün artık bir söylemden öteye gitmediği ülkemizde medya ünlülerinin açıkça nefret ve ayrımcılık suçu işlemekten geri durmadığı, açılan davaların sonuçlanmadığı, cezalandırmaların olmadığı bir ortamda, çeşitli şahısların da bu ünlülerin yolunu bu şekilde sürmesi de kaçınılmazdır.

“HAKLARIMIZI BAŞTA HUKUK YOLLARI OLMAK ÜZERE ARAMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ”

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi;

*Körfez ilçesinde yaşayan, dilimiz insan demeye varmıyor ama, bir vatandaş sosyal medya mecrasında durmaksızın en ağır küfürlerde bulunmuştur.

*Bu vatandaşı, bu düşüncede olanları, gerekse bunlara göz yuman ve çanak tutanları da kınıyoruz.

*Bir topluluğa karşı işlenmiş bu ve benzeri suçların yasayla açıktan ‘nefret suçları’ olarak tanımlanmasını ve bu tür suçları işleyenlerin ise ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını talep ediyoruz.

*Evet, Kerbela'da şehit düşen Hüseyin'in duruşu bizlerin rehberidir. Bu duruştan vazgeçmeden eşit yurttaşlık temelindeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, mücadelesine devam edeceğiz.

*Kültürü ve inancında insan sevgisi, barış, kardeşlik ve eşitlikten başka bir şey barındırmayan Alevilik İnanç Sisteminin Temsilcileri olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu ülkede başta Sünni kardeşlerimiz olmak üzere, tüm inançlara mensup herkesle kardeşleşmeye devam edeceğiz.

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