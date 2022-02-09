Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Yakup Tilki’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı.
Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup Tilki hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açıldığı belirtti.
TUTUKLANDI
Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ALİ ERBAŞ’TAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Aleviliği hedef alan söylemlerle ilgili açıklamada bulundu. Erbaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Asırlardır süregelen kardeşliğimize kast etmek isteyenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.”