Ali Babacan: 6’lı masada bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı

Manisa’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan düzenlediği basın toplantısında 6’lı masa görüşmeleriyle ilgili soruyu yanıtlandırdı. Babacan, "Bugüne kadar hiçbir toplantıda herhangi bir genel başkanla ilgili cumhurbaşkanı olabilir olamaz diye herhangi bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde hiç olmadı" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Manisa'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenirken, altılı masa görüşmelerine kısa bir şekilde değindi.

“TÜRKİYE'DE ARTIK KRONİK YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİNE GİRMİŞTİR”

Partisinde düzenlediği basın toplantısında enflasyon üzerinden hükümeti eleştiren DEVA Partisi lideri Babacan, Türkiye'nin artık kronik yüksek enflasyon dönemine girdiğini dile getirdi.

Babacan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* “Sayın Erdoğan'ın artık Türkiye'nin gerçeklerinden haberi yok. Bizim gibi çarşı pazar gezse, pazarcı esnafıyla konuşup fiyatları sorsa Türkiye'nin gerçeklerini anlayacak. Manisa'da sanayi esnafını ziyaret ettik. Maliyetler korkunç yükselmiş. Yedek parça, bakım maliyetleri, marangozları dolaştık.

* Korkunç bir zam var. Pazarda vatandaşlar, pazarcı esnafı çok dertli. Herkes mazotun fiyatından şikayet ediyor. Alışveriş eden vatandaşımız da ürünlerin fiyatından şikayet ediyor. Mutlu olan, memnun olan kimse yok. Birincisi Sayın Erdoğan'ın artık bu ülkenin gerçeklerinden haberi yok, haberi olmadığı için böyle konuşuyor.

* Gerçeği gören, hayatı bilen tanıyan bir insanın böyle konuşması mümkün değil. ‘Benim alanım ekonomi, ekonomistim' diyor. Ama ülkenin ekonomisini batırıyor. Bilmiyor, bilmediğinin de farkında değil. Bugün devletin resmi kurumunun ‘Yüzde 73,5 enflasyon vardır' dediği gün cumhurbaşkanının çıkıp, ‘Bu ülkede enflasyon yoktur' diyorsa burada ciddi bir tezat vardır. Enflasyonun tanımını bilmiyor herhalde.

* Devletin açıkladığı rakam yüzde 73,5, esnafa soruyoruz yüzde 200 diyor, yüzde 300 diyor. Bu ülkede çıkıp da enflasyon yok demek bu işi bilmemektir. Türkiye'de artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Fakat bu hükümet yanlışta ısrar ederse, akıldan bilimden uzak kararlar almaya devam ederse ülkemiz hiper enflasyon dönemine girer. Vatandaşlarımız zaten bugün çok büyük bir bedel ödüyor.”

ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU: AÇSIN ENFLASYONU OKUSUN

Babacan konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

* “Buradan Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum, önce açsın şöyle bir vikipedia var, ekonomi kitapları var. Açsın enflasyon ne demek bir okusun. Okuduğu anda görecek ki bu ülkede enflasyon varmış. Ya da gelsin Manisa'nın pazarına çıksın alışveriş etsin, o zaman enflasyonun var olduğunu görür. Ama oturduğu yerden külliyeden dışarıdaki hayat farklı görünüyor olabilir.

* Eskiden Keçiören'de bir apartman dairesinde otururdu. Şu anda hayat pahalanmış diyecek tek bir komşusu yok. En son ne zaman bir doğalgaz faturası aldı da onun ödemesini yaptı, ben bilmiyorum. Hayattan kopmuş, ülkenin gerçeklerinden kopmuş bir cumhurbaşkanının artık bu ülkeyi idare etmesi mümkün değil. Bunlar ilk seçimde müsait bir yerde inecekler.”

“6'LI MASADA ADAY İSMİ KONUŞULMADI”

Konuşmasında 6'lı masa görüşmeleriyle ilgili soruları da cevaplandıran Babacan, bugüne kadar genel başkanların Cumhurbaşkanlığı adaylığının masada konuşulmadığını açıkladı.

Babacan konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

* “Bugüne kadar hiçbir toplantıda herhangi bir genel başkanla ilgili cumhurbaşkanı olabilir olamaz diye herhangi bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde hiç olmadı. Biz öncelikle yapılacak işi çalışıyoruz.

* Tanıma uygun, hem parlamenter sistemi kabul edecek hem de geçiş sürecinin yol haritasını kabul edecek bir ortak aday belirleyip ondan sonra yolumuza devam ederiz. Ortak aday 6 genel başkandan birisi olabilir, yani o masadan çıkabilir veya dışarıdan da olabilir. Ama bunların hiçbirisini bugüne kadar konuşmuş değiliz.”

BABACAN'DAN KASIM AYINDA SEÇİM İŞARETİ

Babacan konuşmasının son kısmında, hükümetin enflasyonda düşüş ve ekonomide düzelme gördüğü takdirde önümüzdeki Kasım ayında bir seçim olabileceğinin işaretini vererek sözlerini şöyle sonlandırdı:

* “Önümüzdeki Kasım ayında eğer kendileri için bir fırsat görürlerse ‘ya havayı biraz düzelttik ülkedeki, biraz toparladık, hazır hava düzelmişken şöyle bir 5 yıl daha önümüzü açalım' diye düşünebilirler. Fakat şartları düzeltemeyecekler. Bu asla mümkün olmayacak.

* Kendileri öyle bir hesap içerisinde olabilirler ama yapamayacaklar. Keşke ülkemiz düzelse, ben her gün dua ediyorum. Ama zihnim biliyor ki bu mümkün olmayacak. Bugünlere şükredelim yani, elektriğimiz yanıyor, 28 lira para verince mazot bulabiliyoruz. Bu hükümetin herhangi bir sorunu çözme ihtimali artık yok. Kasım olmadı en geç gelecek sene Mayıs-Haziranda bir devir teslim olacak.”

Babacan gerçekleştirdiği basın toplantısından sonra partinin ilçe başkanlarıyla birlikte partisinin il binasında toplantı yaptı.

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