Ali Babacan’dan ‘küresel enflasyon’ açıklaması

Muş’un Hasköy ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Direksiyon acemilerin elinde” diyen seçmene cevap verdi

Orhan BOZKURT

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'un Hasköy ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Babacan, Türkiye'deki enflasyon rakamlarını anlatarak, “Enflasyon dünyanın her yerinde var' diyorlar. Kaç? Yüzde 3, yüzde 5… Amerika'da enflasyon yüzde 7 oldu diye panik başladı. Bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu 1 yılda yaşadıkları zaman panik oluyorlar. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. İkisi de savaşın ortasında. İki ülkede de bizden düşük” diye konuştu.

Babacan, şu anda ülkede yaşanan ekonomik sıkıntının başlıca sebebinin ‘kötü yönetim' olduğunu belirtti. DEVA Partisi lideri Babacan, “Kimse kendi beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin suçunu başka yerlerde aramasın. Sen ekonomiyi düzgün yönet, bu ülkeyi hukukla, adaletle yönet, enflasyon ve faiz nasıl düşüyor görürsün. Bilmiyorsan öğretiriz. Bilmiyorsan gelir gösteririz. Bilmiyorsan sor, anlatırız” dedi.

“ÇİFTÇİNİN FAİZ YÜKÜNÜ SİLECEĞİZ”

DEVA Partisi lideri esnaf ziyareti sırasında toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin yaşadığı en önemli sorunlardan birisinin de tarım olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

*Bir numaralı eylem planımızı tarım konusunda açıkladık. Eski borçların üzerindeki faizleri sileceğiz.

*Borçları donduracağız. 2 yıl ödemesiz, yıllara sâri küçük küçük taksitler halinde ödeyecek. Çiftçinin sırtındaki borç yükünü bir kenara iteceğiz.

*Çiftçinin işini görmesi için yeni, uygun şartlı finansman imkânı, kredi imkânı sağlayacağız. Gübre masrafının tam yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.

*Gübre bin liraysa 500'ünü biz ödeyeceğiz. 2 bin liraysa, bin lirasını devlet olarak biz ödeyeceğiz.

*Hepsinin hesabını kitabını yaptık. Çiftçimize özel düşük elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarlaya su gitmediyse çiftçi metrelerce kazıp sondaj borusu çıkartıyorsa, ona da elektik veriyorsa onun fiyatı normal olamaz.

“DİREKSİYON ACEMİLERİN ELİNDE”

Babacan, tarıma ilişkin konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

*İster buğday, ister mısır, ister pamuk, ister ayçiçeği olsun. Fark etmez. Destek, ekim olmadan açıklanacak ve hasatla beraber ödenecek. Gününde ödeyeceğiz. Bugün tarımsal desteklerin tamamı 40 milyar lira.

*Aynı bütçede faize ayırdıkları ödenek 400 milyar. Rakama bakın, 10 misli. Bu faizi devlet kime ödüyor? Zaten parası olana ödüyor.

*Parası olan devlete borç veriyor. Hazine bonosu, tahvil alıyor. Parası olana 400 milyar faiz ödüyor.

*Muş Ovası, Türkiye'nin üçüncü büyük ovası. Çok uzağa gitmeyelim, Erzincan'da Muş'un iki katı gelir var. Bunun tek sebebi var. Ülke kötü yönetiliyor.

Babacan, ayrıca konuşması sırasında “Direksiyon acemilerin elinde” diyen bir seçmene, “Doğru. En iyi otobüsü acemi şoförün eline ver, 3 kilometre sonra kaza yapar” diye cevap verdi.

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